Brand in Essen: Feuerwehr rettet betagten Rollstuhlfahrer

Essen. Die Feuerwehr hat einen im Rollstuhl sitzenden, hochbetagten Mann gerettet: Er war in seiner brennenden Wohnung in Essen-Holthausen gefangen.

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Essener Feuerwehr am Sonntag (28.6.) gegen 11.20 Uhr an den Schaffelhofer Weg in Holthausen gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war nicht nur eine starke Rauchentwicklung aus dem siebengeschossigen Gebäude zu erkennen, nach Auskunft von Nachbarn wurde auch der etwa neunzigjährige Bewohner der Brandwohnung im vierten Stock noch vermisst.

Hochbetagter Mieter war im Rollstuhl in der Brandwohnung gefangen

Daraufhin wurden sofort zwei Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt sowie eine Drehleiter auf der Rückseite des Gebäudes in Stellung gebracht. Nach kurzer Suche wurde der gehbehinderte Mann in seinem Rollstuhl sitzend in der Wohnung gefunden und von Trupps der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr ins Freie getragen und dem Rettungsdienst übergeben.

Das eigentliche Feuer in einer Küchenzeile konnte dann schnell gelöscht werden. Um eine Rauchausbreitung aus der Brandwohnung in das Gebäude zu minimieren, wurde ein mobiler Rauchschutzvorhang in die Wohnungseingangstür gehängt. Weitere Einsatzkräfte nahmen einen Hochleistungslüfter vor, um den Rauch aus der Brandwohnung herauszudrücken.

Freiwillige Feuerwehr Burgaltendorf mit der Berufsfeuerwehr im Einsatz

Die Trupps kontrollierten auch das restliche Gebäude; alle anderen Bewohner hatten es aber selbstständig verlassen oder konnten in ihren Wohnungen bleiben. Nach den Lüftungsmaßnahmen wurden auch die anderen Wohnungen wieder den Bewohnern übergeben.

Die Feuerwehr Essen war mit Einsatzkräften der Wachen Burgaltendorf, Kupferdreh, Steele, Rüttenscheid, Kray und Mitte sowie mit der Freiwilligen Feuerwehr Burgaltendorf im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.