Essen. In Essen-Altendorf hat eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Die Bewohner des Hauses wurden während der Löscharbeiten in einem Bus versorgt.

Brand in Mehrfamilienhaus: Bewohner verbringen Nacht im Bus

In einem Mehrfamilienhaus in der Sursstraße in Altendorf hat es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet wurde dabei niemand verletzt. Allerdings mussten die Bewohner des Hauses mehrere Stunden ihre Wohnungen verlassen, bis das Feuer gelöscht war. Sie verbrachten die Nacht in einem Bus der Ruhrbahn.

Das Feuer soll gegen 2.30 Uhr in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen sein. Bewohner hatten die Feuerwehr alarmiert, weil sie Brandgeruch wahrgenommen hatten. Als die Feuerwehr eintraf, war zunächst unklar, ob sich noch jemand in der Wohnung befindet. Nach der Durchsuchung der Räume gab es jedoch Entwarnung.

Alle anderen Hausbewohner wurden von Polizei und Feuerwehr geweckt und ins Freie geführt. Sie wurden in einem Bus der Ruhrbahn betreut. Da sich das Feuer bereits in der Zwischendecke zwischen Wohnung und Spitzboden ausgebreitet hatte, gestalteten sich die Löschmaßnahmen nach Angaben der Feuerwehr schwierig. Von einer Drehleiter aus mussten die Dachpfannen des Daches zum Teil abgenommen werden, um an die Glutnester heranzukommen. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 7 Uhr morgens. Die Brandursache wird zurzeit von der Polizei ermittelt.