Brutaler Handyraub in Essen: Täter tritt auf Opfer ein

Essen. Ein Mann wurde im Essener Stadtteil Bergerhausen brutal überfallen. Der Täter nahm dessen Handy mit. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach einem brutalen Handyraub im Essener Stadtteil Bergerhausen sucht die Polizei nach dem Täter. Die Tat geschah am frühen Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr auf der Weserstraße. Anwohner kamen dem Opfer zu Hilfe.

Sie hatten beobachtet, wie der Täter einem am Boden liegenden Mann gegen den Oberkörper trat und die Polizei alarmiert. Ein 54-Jähriger eilte nach Angaben der Polizei aus dem Haus, um dem Opfer zu helfen. In diesem Moment habe der Täter abgelassen, sich eine Kapuze über den Kopf gezogen und sei über die Weserstraße in Richtung Ruhrallee geflüchtet. An der Kreuzung Weserstraße, Ecke Elbestraße sei er nach links in die Elbestraße eingebogen und unerkannt entkommen.

Täter etwa 20 Jahre alt, Zeugen gesucht

Laut Polizei soll er ungefähr 20 Jahre alt sein, blonde Haare haben und eine schwarze Winterjacke getragen haben. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Geraubt wurde das Mobiltelefon des Überfallenen. Hinweise zum Täter nimmt das Raubdezernat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.