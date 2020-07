Brutaler Raub? Amerikanerin stellt sich mutig vor Essener

Essen. Aus einer vermeintlichen Lappalie entwickelte sich ein brutaler Angriff auf einen Essener. Eine Amerikanerin stellte sich beherzt dazwischen.

Mit Faustschlägen und Tritten traktierte am Mittwoch ein 23-jähriger wohnungsloser Mann aus Aachen einen 32-Jährigen Essener, bis sich eine 25-jährige Frau aus Arkansas beherzt einschritt. Nach Angaben der Polizei war der Essener zu Fuß mit seinen Einkäufen auf der Hachestraße unterwegs, als er vermeintlich mit dem 23-jährigen Passanten zusammenstieß. Sofort entwickelte sich eine lautstarke Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 23-jährige Aachener den Essener angriff.

Mit Schlägen und Tritten verletzte er den zu Boden fallenden Mann, der in einen Hauseingang flüchtete. Die mutige 25-jährige Amerikanerin verhinderte mit körperlichem Einsatz, dass der Angreifer den Verletzten weiter traktierte. Sie stellte sich zwischen die Männer und stemmte sich dem Angreifer entgegen.

War der Rempler nur ein Vorwand?

Möglicherweise war der vermeintliche Rempler nur ein Vorwand, da der Angreifer nicht nur zuschlug, sondern vermutlich auch den 32-Jährigen beraubte. Polizisten fahndeten nach dem Flüchtigen und fanden Teile des Einkaufs und andere Beweismittel in Tatortnähe auf.

Die Beweise deuteten auf einen hinlänglich polizeibekannten Tatverdächtigen, der wenig später am Essener Hauptbahnhof festgenommen werden konnte. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Hauptbahnhof waren in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden und entdeckten den Flüchtigen aufgrund der genauen Beschreibung am Hauptbahnhof.

Mehr Nachrichten aus Essen.