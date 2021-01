Bundespolizei stellt Messer im Hauptbahnhof Essen sicher

Essen. 18-Jähriger wurde mit verbotenem Butterflymesser im Essener Hauptbahnhof erwischt. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Trotz des aktuellen Waffenverbots im Essener Hauptbahnhof hat die Bundespolizei bei einem 18-Jährigen ein Butterflymesser sichergestellt.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hielten Beamte den jungen Mann gegen 22 Uhr an. Auf die Frage nach mitgeführten Waffen antwortete er nicht. Deshalb durchsuchten ihn die Einsatzkräfte. Hinter seinem Gürtel versteckt fanden die Polizisten die Waffe, die seit 2003 in Deutschland grundsätzlich verboten sind.

Das Messer wurde sichergestellt und gegen den 18-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

