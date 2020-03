Russisch oder doch lieber fließend italienisch sprechen? Und welche tierische DNA soll sich Ada (Kerstin Pohle) „upgraden“ lassen, um die Sinne zu erweitern? Vielleicht die eines Schmetterlings, um im Einklang mit der Natur durch die Lüfte zu flattern?

Größere Sorgen scheinen die Protagonistin jedenfalls in dieser fernen Zukunft nicht mehr zu plagen: Bits und Bytes haben den Menschen eine Breitbandresistenz und damit eine Unsterblichkeit geschenkt. So zeigt das Kollektiv sputnic in „INF²erno“ das sogenannte „Paradiso“ aus Dante Alighieris „Die göttliche Komödie“: als verheißungsvolle Utopie, in der das digitale Knowhow die menschlichen Fähigkeiten mit der Technik verschmelzt, als ein Leben ohne Krankheiten, das den Körper hinter sich lässt. Kurz: als Transhumanismus.

Trickfilmszenen werden wie Collagen auf die Leinwand projiziert

Es ist eine von drei Stationen, die das sputnic-Team um Regisseur Nils Voges in ihrem Science-Fiction- und Zeitreise-Abenteuer zeigt. Aus Dantes Weltliteratur-Klassiker zaubern sie auf der Casa-Bühne ein „Live-Animations-Cinema“. Das Prinzip: Trickfilmszenen werden wie Collagen auf die Leinwand projiziert und mit Performance-Elementen verbunden.

Die Schauspieler agieren in schwarzen Lederkutten und Beatles-Pilzkopf. Mit nostalgisch anmutenden Overheadprojektoren werfen sie ein Lichtspiel an die Leinwand. Foto: Martin Kaufhold

So stehen auch an diesem Abend die Schauspieler Sven Seeburg, Alexey Ekimov und Stephanie Schönfeld in schwarzen Lederkutten und Beatles-Pilzkopf vor dem Publikum. Mit nostalgisch anmutenden Overheadprojektoren werfen sie ein Lichtspiel an die Leinwand. Dort erscheinen nun computergenerierte Hologramme der Dichter Vergil, Dante und Orpheus. Nachts treffen sie in einem Wald auf die erwähnte Ada, eine Computer-Programmiererin.

Eine tödliche Krankheit bedroht die Menschheit

Ihre Begegnung mit den drei Figuren markiert den Ausgangspunkt der Inszenierung. Denn dieser „Chor der Jenseits reisenden Männer“, wie sie sich vorstellen, hat eine Mission: Sie handeln im Namen der Künstlichen Intelligenz BeatrixX, die in ferner Zukunft alle gesellschaftlichen Fäden lenkt. Der Haken: Durch die digitale Beherrschung kommt es zu einer tödlichen Krankheit, die die Menschen dahinrafft. Mit Hilfe von Ada wollen sie durch die Zeit reisen, um diese Katastrophe noch zu verhindern.

Zurück in die Vergangenheit, um in der Gegenwart das Unheil zu vereiteln, das durch eine Maschinendynastie entsteht? Das klingt natürlich nach Hollywood à la „Terminator“. Und sputnic spielen großzügig wie verspielt mit diesen Kino-Motiven. Aber im Mittelpunkt der Inszenierung steht natürlich die Vorlage von Dante Alighieri. Und seine „Göttliche Komödie“ gliedert sich bekanntlich in drei Jenseitsreiche: Hölle, Fegefeuer und Paradies.

Zitate von Heisenberg und Hawking eingeflochten

Nils Voges und Co. drehen das um: Ihre Zeitreisenden müssen gar nicht mehr die Pforte zur Hölle betreten. Denn die Gegenwart birgt bereits genug dystopischen Zündstoff: Klima-Kollaps, rechtspopulistische Hetze oder Kriegsgräuel. Düstere Fluchtlinien, die in der Zukunftsreise nur noch überboten werden müssen: So blitzen überall auf der Leinwand Augen auf. Der Überwachungsstaat lauert an jeder Ecke. Und eine Stimme warnt: „Seien Sie produktiv. Seien sie glücklich!“ Gibt es noch eine Hölle jenseits von Arbeit und Konsum? Klassiker wie Orwell oder Huxley klingen hier an.

Und immer wieder das Motiv der Naturzerstörung. Der Klimaaktivmus wird angerissen. Und mit schlauen Zitaten von Werner Heisenberg oder Stephen Hawking unterfüttert. sputnic wollen aufrütteln, utopisches Potential retten und aufzeigen, dass die dystopische Katastrophe schon eingetreten ist. Als schließlich Ada auf den neuen Gott, BeatrixX, trifft, eröffnen sie einen Dialog über philosophische Themen wie Existenz und Endlichkeit. So wollen sie am Ende doch auch einfach zu viel des Guten.