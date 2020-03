Das Coronavirus in Essen - alle aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog.

- Messe verschiebt die Fachmesse "METPACK" auf 2021

- Einkaufszentren, Spielplätze: Viele Orte sind wie ausgestorben

- Kitas sind dicht, trotzdem müssen Eltern vorerst weiterzahlen

- Das Möbelhaus Ikea in der Innenstadt hat geschlossen.

- Das Einkaufszentrum Limbecker Platz ist fast menschenleer.

- Die Zahl der Essener Infizierten liegt jetzt bei 89.

- Alle Restaurants und Cafés in Essen müssen ab Dienstag geschlossen bleiben

- Stadt kündigt Kontrollen an auf öffentlichen Plätzen: Versammlungen mit mehr als 15 Bürgern sind verboten

Essener verbreiten den Aufruf "Zusammenhalten"

"Zusammenhalten" - so ist ein Appell überschrieben, der sich auch von Essener Whatsapp-Gruppen weitergeleitet wird. Darin wird dazu aufgerufen, dem spanischen Beispiel zu folgen und am offenen Fenster zu applaudieren. Wörtlich heißt es in dem Aufruf: "Lasst uns mit einer Geste zusammenhalten und unseren Ärzten, Sanitätern, Krankenpflegern und all den Helden, die gerade jetzt für unsere Gesundheit und für unsere Sicherheit sorgen, am Dienstag, 17. März, um 21 Uhr mit einem Applaus nach spanischem Vorbild zu danken."

Fachmesse "metpack" wird auf Februar 2021 verschoben

Die für den Zeitraum vom 5. bis 9. Mai geplante Fachmesse für Metallverpackungen METPACK wird ins kommende Jahr verschoben. Wie die Messe Essen mitteilte, soll sie vom 23. bis 27. Februar 2021 an der Norbertstraße über die Bühne gehen. Damit läuft die METPACK wie gewohnt parallel zur ebenfalls verschobenen "interpack" in Düsseldorf.

Ordnungsamt kontrolliert im Stadtgebiet

Die Stadt kündigt an, zehn motorisierte Ordnungsstreifen durchs Stadtgebiet zu schicken, um zu kontrollieren, ob die Corona-Verfügungen eingehalten werden. Dazu zählt auch, dass Gastronomiebetriebe fortan kontrolliert werden. Wer jetzt noch seine Türen offen hat, muss sie unverzüglich schließen. Wer gegen die Verordnung verstößt, handelt gegen das Infektionsschutzgesetz und kann belangt werden.

Einige Spielplätze sind schon leer

Nach der Ankündigung der Stadt Essen, dass ab Dienstag sämtliche Spielplätze nicht mehr betreten werden dürfen, halten sich offenbar die meisten Bürger an das neue Verbot - zumindest im Stadtteil Heisingen: Die populären Spielplätze sowohl im Ortskern als auch an der Oberen Aue, direkt am Baldeneysee, sind in den Mittagsstunden verwaist und menschenleer. Im Café Extrablatt allerdings, direkt am Wasser gelegen, ist am Mittag noch jede Menge los - allerdings: Auch dieser Betrieb muss geschlossen werden.

Auch das Einkaufszentrum Limbecker Platz wirkt wie ausgestorben: Kaum Kunden in den Gängen und Geschäften, gleiches wird gemeldet aus dem Allee-Center in Altenessen.

Die Kindertagesstätten sind zu - trotzdem müssen Eltern vorerst die Gebühren weiterzahlen. Die Stadt prüfe derzeit, ob eine Rückerstattung möglich sei und sei auch in Abstimmung mit anderen Kommunen, berichtet Silke Lenz, die Sprecherin der Stadtverwaltung. Näheres ist dazu noch nicht beschlossen worden. Im Jahr 2015 hatten Eltern, die von einem wochenlangen Kita-Streik betroffen waren, - das Geld gab es erst im Jahr 2016 zurück.

Einrichtungshaus will Kunden und Mitarbeiter schützen

Das Möbelhaus Ikea an der Altendorfer Straße nahe dem Berliner Platz ist ab sofort geschlossen: "Hej! Einrichtungshaus bis auf weiteres geschlossen.

Die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität", heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten, habe Ikea alle Einrichtungshäuser in Deutschland bis auf weiteres geschlossen. Wann wieder geöffnet werde, erfahre man auf Ikea.de

In Einkaufszentren begrenzte Besucherzahlen

In allen Einkaufscentern mit 15 und mehr Läden und in Möbelhäusern müssen die Besucherzahlen begrenzt werden. Im Limbecker Platz zum Beispiel dürfen sich am Dienstag nicht mehr als 700 Kunden gleichzeitig aufhalten. Einige Läden sind dort bereits heute geschlossen. Im Alleecenter in Altenessen dürfen sich maximal 200 Kunden gleichzeitig aufhalten.

Alle Betroffenen in Essen mit nur leichten Krankheits-Verläufen

Die Zahl der am Coronavirus infizierten Bürger ist in der Nacht auf Dienstag auf 89 gestiegen. Das berichtet Stadt-Sprecherin Silke Lenz am Dienstagmorgen. "Bei allen Betroffenen handelt es sich bislang um leichte Krankheits-Verläufe." Vier der Betroffenen seien im Krankenhaus - aber nur deshalb, weil sie auch an anderen Krankheiten litten.

Die meisten Infizierten sind Reise-Rückkehrer

Die überwiegende Mehrheit der an Corona Betroffenen in Essen sei zwischen 20 und 50 Jahre alt, die meisten von ihnen sind Reise-Rückkehrer, vor allem aus Ski-Gebieten.

Unterdessen kündigt die Stadt an, dass sie öffentliche Plätze ab sofort kontrollieren will. Wie berichtet, gilt ein Versammlungsverbot für Gruppen von mehr als 15 Menschen. "Wir kennen die neuralgischen Punkte, an denen sich zum Beispiel Jugendliche versammeln - schon gestern gab es Ansammlungen an der Regattatribüne am Baldeneysee", berichtet Silke Lenz. Solche Schauplätze würden jetzt verstärkt vom Ordnungsamt aufgesucht.

Restaurants komplett geschlossen

Angeordnet wurde außerdem eine Komplett-Schließung von Restaurants, die ab Dienstag, 17. März, gilt. "Die Gastronomen berichten, dass ohnehin kaum noch jemand kommt." Betroffen sind Restaurants, Cafés und Gaststätten, aber nicht Lieferdienste und "Imbissbetriebe für den Außerhaus-Bedarf". So heißt es in der neuesten Verfügung, die die Stadt Essen jetzt veröffentlicht hat.

Essener Gastronomie ist entsetzt über Schließungs-Verfügung

Gastronom Reinhard Schriever (Sengelmanns Hof in Kettwig), der Essener Chef des Gastroverbandes "Dehoga", spricht von einer "Katastrophe und einem Drama" für sämtliche Betriebe. "Ich bin jetzt 36 Jahre selbstständig, aber ich hätte nicht gedacht, dass mal so etwas passiert." Er selbst sei überrascht gewesen von der Nachricht, dass alle Essener Betriebe - außer Imbissbuden - komplett schließen müssen. Schließlich hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend noch davon gesprochen, dass tagsüber geöffnet werden darf und erst um 18 Uhr geschlossen werden muss.

"Die Betriebe, die Kooperationen mit Lieferdiensten wie ,Lieferando' haben, können immerhin mit kleinem Team und kleiner Auswahl noch ein Bringdienst-Menü anbieten", mutmaßt Schriever. "Doch das reißt ja nichts heraus - uns bricht das komplette Ostergeschäft weg. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir alle überleben und unser Personal halten können."

Krankenkassen beschränken Publikumsverkehr

Krankenkassen reagieren ebenfalls auf die Ausbreitung des Coronavirus‘. Die AOK Rheinland/Hamburg schränkt bis auf Weiteres den Besucherverkehr ein. Persönliche Beratungen in den Geschäftsstellen finden nur noch nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung statt. Essener Kunden erreichen die AOK über die Telefonnummer 0201-20110. Die AOK verweist zudem auf ihre Online-Geschäftsstelle im Netz. Zugang: rh.meine.aok.de

Die DAK stellt ab sofort in ihrem Servicezentrum in Essen die persönliche Beratung ein. Kunden sollen sich mit ihren Anliegen an die Telefonnummer 0201-8791350 wenden oder per Mail an service@dak.de

Jobcenter und Arbeitsagentur schließen am Mittwoch

Das Jobcenter schließt ab Mittwoch, 18. März, seine Geschäftsstellen für den Publikumsverkehr. Damit entfallen auch alle geplanten persönlichen Termine.

Die Behörde ist über E-Mail oder per Telefon zu erreichen. Für jeden Standort gibt es eine eigene Telefonnummer und E-Mail-Adresse, teilte die Stadtverwaltung mit. Diese sind im Internet veröffentlicht. Außerdem gibt es Aushänge vor allen Zweigstellen mit den entsprechenden Kontaktdaten.

Durch die Schließung der Häuser entstehen den Kunden des Jobcenters keine finanziellen Nachteile, versicherte die Stadt. Auch die Leistungsgewährung sei sichergestellt.

Alle Nummer sind im Internet unter www.essen.de/jobcenter veröffentlicht.

Auch die Arbeitsagentur am Berliner Platz wird am Mittwoch für den Publikumsverkehr geschlossen. Ratsuchende können Anträge über den eServices unter www.arbeitsagentur.de/eServices oder telefonisch über unsere kostenfreien Servicenummern (Für Arbeitnehmer: 0800 4 555500 / Für Arbeitgeber: 0800 4 555520) stellen. Zusätzlich erreichen Kunden die Agentur unter der lokalen Sammelrufnummer 0201 181 1111. Allerdings ist die Telefonanlage wegen vieler Anrufer bereits am Dienstag überlastet gewesen. Die Kapazitäten sollen verstärkt werden. Das dauere aber ein paar Tage, heißt es. Kunden sollen deshalb die elektronischen Wege nutzen.