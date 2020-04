Corona: Essener müssen selbst Strom, Gas und Wasser ablesen

Essen. Die Stadtwerke Essen und der Stromnetzbetreiber Westnetz schicken wegen der Ausbreitung des Coronavirus derzeit keine Ableser in die Haushalte.

Die Stadtwerke Essen und der Stromnetzbetreiber Westnetz reagieren auf die Ausbreitung des Coronavirus: Beide Energieversorger schicken in nächster Zeit keine Ableser mehr in die Haushalte. Stattdessen sind die Kunden in Essen aufgefordert, die aktuellen Zählerstände selbst abzulesen und den Unternehmen mitzuteilen.

"Wir leisten hiermit unseren Beitrag, die Infektionsketten zu unterbrechen, um so auch die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter zu schützen", teilte Dirk Pomplun, Sprecher der Stadtwerke Essen auf Nachfrage mit. Der städtische Versorger ist für das Ablesen von Gas und Wasser zuständig.

Stadtwerke-Kunden können Zählerstand im Internet angeben

Die Stadtwerke werden in den nächsten zwei Wochen 17.000 Kunden dazu anschreiben, heißt es. "Wir machen es den Kunden hier sehr einfach", verspricht Pomplun. Der Zählerstand könne über das Kundenportal im Internet eingegeben werden. Der Brief der Stadtwerke enthalte einen QR-Code. Wer ihn scanne, gelange direkt auf die richtige Kundenportalseite. Wem diese Möglichkeit nicht gegeben ist, könne den Zählerstand auch telefonisch unter der Nummer 0201/800 1453 durchgeben.

Der für Essen zuständige Stromnetzbetreiber Westnetz hat dieser Tage seine Kunden ebenfalls angeschrieben. Die Kunden erhalten "übergangsweise" eine Zählerkarte per Post, um den Zählerstand selber abzulesen und die Zählerkarte anschließend zurückzusenden, teilte eine Sprecherin mit. Wie lange dieses Vorgehen weitergeführt wird, lasse sich derzeit noch nicht sagen.

