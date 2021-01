Corona: Essener Paar verlangt Impftermin - Richter winken ab

Essen. Eheleute (84) wollen sich bevorzugt gegen Corona impfen lassen. Gericht lehnt Antrag erstmals ab. Senioren müssen warten, bis sie dran sind.

Auch über 80-Jährige, die noch zu Hause wohnen, haben keinen Rechtsanspruch darauf, dass sie bevorzugt gegen Corona geimpft werden. Sie müssen warten, bis sie nach den Kriterien der Impfkommission an der Reihe sind.

Mit dieser Begründung hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen als erstes Gericht in Deutschland per Eilbeschluss den Antrag eines 84-jährigen Ehepaars aus Essen abgelehnt. Die Frau und ihr Mann müssten auf die Öffnung des Impfzentrums und die Freischaltung der Telefonnummer für die Terminvergaben warten, urteilten die Richter. Nur im Rahmen der verfügbaren Impfstoffe könnten sie auf die Impfung hoffen.

Das Gericht widersprach den Argumenten des Ehepaares. Dies hatte kritisiert, dass in Essen, wie überall sonst auch, erst die Bewohner von Seniorenheimen und deren Beschäftigte geimpft werden. Darunter seien Personen, die sogar unter 80 Jahre alt seien.

Die Richter konnten keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung feststellen. Es sei nicht zu beanstanden, dass die mobilen Impfteams erst in den Pflegeheimen aktiv würden. Das Schutzbedürfnis sei dort aufgrund der vermehrten Kontakte viel höher als im privaten Umfeld. Wer noch zu Hause wohne, könne sich viel besser abschirmen.

Ehepaar drängte auf sofortigen Impftermin

Das betagte Ehepaar hatte zudem ersatzweise verlangt, dass es zumindest jetzt schon einen Impftermin bekäme. Dieser Antrag, so die Richter, sei schon deshalb unzulässig, weil für diese Termine nicht die Städte und Kreise in NRW zuständig seien, sondern die Kassenärztliche Vereinigung (AZ.: 20 L 1812/20). Ein Gang in die zweite Instanz zum Oberverwaltungsgericht Münster ist möglich.

Als zweites Gericht in der BRD befasst sich derzeit das Verwaltungsgericht Oldenburg mit einem Corona-Fall. Dort will ein 73Jähriger bevorzugt unverzüglich gespritzt werden, weil er schwer herzkrank sei. Ärzte hatten seinem Herz nur noch eine Leistungsfähigkeit von 22 Prozent bescheinigt. Er sei noch zusätzlich gefährdet, weil seine Frau als Grundschullehrerin zahlreichen corona-gefährdeten Kontakten ausgesetzt sei. Eine Entscheidung, so das VG Oldenburg auf Anfrage, ist noch nicht gefallen.