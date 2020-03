Corona: Essener Tafel hält Lebensmittelverteilung aufrecht

Essen. Auch in Essen sind einige Tafel-Außenstellen zu, Tafel-Chef Jörg Sartor will aber auf Sparflamme weiterzumachen. Helfer hat er genug.

Die Essener Tafel arbeitet auch in der Corona-Krise vorerst weiter und gibt Lebensmittel an Bedürftige aus. Dies allerdings „mit gebremstem Schaum“, wie Tafel-Chef Jörg Sartor erklärte. Nach Rücksprache mit der Stadt verzichtete Sartor darauf, dem Beispiel anderer Tafeln zu folgen und den Betrieb einzustellen. Jede zweite Tafel in Deutschland hat mittlerweile geschlossen, auch weil die oft älteren Mitarbeiter Angst vor Ansteckungen haben.

Auch Jörg Sartor hat diesen Punkt hin und her erwogen, sich dann aber zum Weitermachen entschlossen. Ermutigt fühlt er sich durch die unerwartet große Resonanz, den sein Aufruf fand, junge Leute mögen sich als Helfer zur Verfügung stellen, um Ältere zu schützen. „Wir haben 70 Antworten bekommen, das arbeiten wir gerade ab.“ Sartor bittet darum, von weiteren Bewerbungen abzusehen, da er nun mehr als genug Helfer habe. Lebensmittel gebe es weiterhin genug.

Bezugszeiten werden auf anderthalb Stunden verkürzt

An der Hauptstelle im Wasserturm wie auch an sechs verbliebenen Außenstellen werden die Bezugszeiten allerdings auf anderthalb Stunden gekürzt, am Wasserturm also Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Bedürftigkeitsprüfungen sparen sich die Helfer derzeit, auch Eigenbeiträge würden aus Gründen des Corona-Schutzes und um Zeit zu sparen nicht mehr erhoben.

Folgende fünf Außenstellen der Essener Tafel haben den Betrieb vorläufig eingestellt: Borbeck (St. Fronleichnam), Karnap, Schonnebeck, Katernberg und St. Gertrud (Innenstadt).