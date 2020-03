Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wurden bereits vor einer Woche Schulen und Kitas geschlossen. Seither fragen sich auch in Essen viele Eltern, ob sie darauf hoffen dürfen, dass ihnen die Stadt die Kitagebühren oder zumindest die Verpflegungskosten für das Mittagessen erlässt. Derlei Entscheidungen und Vorschläge gibt es in anderen Ruhrgebietsstädten bereits.

So müssen Eltern in Bottrop beispielsweise im April weder Gebühren für Kindergärten noch für die Offenen Ganztagsschulen oder für Musikschulkurse bezahlen. Oberbürgermeister Bernd Tischler hatte entschieden, dass diese Gebühren im kommenden Monat nicht eingezogen werden.

Duisburgs Oberbürgermeister will Kitagebühren zurückzahlen lassen

Die Herne r SPD-Ratsfraktion regte eine Aussetzung der Kita-Beiträge für Kinder an, deren Eltern nicht in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten und die deshalb seit dem 18. März nicht mehr in den Einrichtungen betreut werden. Und auch in Duisburg hat Oberbürgermeister Sören Link bereits Ähnliches angekündigt. Er möchte dem Rat der Stadt vorschlagen, allen Eltern, deren Kinder für den Zeitraum der Schließung der Kitas keinen Notbetreuungsplatz angeboten werden konnte, die gezahlten Beiträge anteilig zurückzuerstatten.

Seit Montag will nun auch die Stadt Hattingen Elternbeiträge für den Monat April zurückzuzahlen, nachdem es dort zunächst hieß, dass man auf die Zahlungen nicht verzichten wolle.

Stadt Essen hat noch nicht entschieden, ob Kitagebühren während der Corona-Krise erstattet werden

Die Stadt Essen hat sich zur Frage der Rückerstattung bzw. Aussetzung der Kitagebühren und Verpflegungskosten noch nicht festgelegt. „Essen ist mit umliegenden Städten und weiteren Ansprechpartnern im Gespräch. Das bedeutet für die Eltern, dass Beiträge zunächst weitergezahlt werden müssen und sobald eine Entscheidung dazu getroffen wurde, Rückzahlungen möglich sind“, erklärt Stadtsprecherin Silke Lenz.

Seit Montag (23. März) gibt es allerdings eine Änderung in der Notbetreuungsregelung: Um den Betrieb der kritischen Infrastruktur sicherzustellen, hat die Landesregierung entschieden, dass jede Person, die in in der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ tätig ist, und eine Bescheinigung des Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit vorlegen kann, nun unabhängig von der familiären Situation - also unabhängig von der beruflichen Situation des Partners oder anderen Elternteils - einen individuellen Anspruch auf eine Betreuung ihrer Kinder in Kindertagesbetreuungsangeboten hat. Sogar am Wochenende.

