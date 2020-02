Corona stoppt Essen-Besuch von Gesundheitsminister Spahn

Essen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sollte am politischen Aschermittwoch in Essen teilnehmen. Doch jetzt kommt das Coronavirus dazwischen.

Eigentlich sollte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwochabend in Essen erwartet werden. Jetzt hat der CDU-Politiker kurzfristig absagen müssen. Der Grund: Er wird wegen der aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus in Berlin gebraucht.

„Wir haben dafür vollstes Verständnis und sagen deshalb die geplante Veranstaltung ab“, teilte CDU-Kreisgeschäftsführer Thomas Frank am Mittwochmittag mit. Aufgrund des großen Interesses soll die Veranstaltung aber zu einem späteren Zeitpunkt und in größerem Rahmen nachgeholt werden. Über einen neuen Termin soll frühzeitig informiert werden.

Letzter Besuch von Jens Spahn in Essen liegt noch nicht lange zurück

Geplant war, dass Jens Spahn neben dem Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen am politischen Aschermittwoch auf der Ruhrhalbinsel teilnimmt. Die Veranstaltung sollte um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Georg in Heisingen beginnen. Die Vorfreude bei den Parteikollegen war groß: „Jens Spahn ist nicht nur einer der angesehensten Politiker in Deutschland, er wird uns einen tiefen Einblick in das politische Berlin vermitteln und Klartext sprechen“, hieß es im Vorfeld.

Es ist noch gar nicht lange her, dass der Gesundheitsminister in Essen aufgetreten ist: Ende Oktober vergangenen Jahres hatte er der Uniklinik einen Besuch abgestattet.