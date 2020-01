Essen. In China breitet sich der Corona-Virus aus. An der Uni gibt es trotzdem das asiatische Frühlingsfest. Mut machende Grüße nach Fernost.

Ungeachtet der folgenschweren Lungenepidemie in China haben das Konfuzius-Institut der Uni Duisburg-Essen und das Studierendenwerk Essen-Duisburg das traditionelle, chinesische Frühlingsfest in der Hochschulmensa abgehalten. Anders als am Campus Duisburg, wo eine Gala des Konfuzius-Instituts aus Rücksicht auf Verwandte von Erkrankten oder Hinterbliebene abgesagt worden ist, gab es an der Essener Mensa – wie geplant – einen besonderen, asiatischen Speiseplan.

Huhn mit Mungobohnenfüllung findet viele Abnehmer

Lange Schlangen bilden sich am Mittwochmittag an der Essens-Ausgabe in der Mensa, wo Huhn mit Mungobohnenfüllung oder Gemüsebrühe mit Teigtaschen gereicht werden. „Es gab durchaus Überlegungen, das Frühlingsfest abzusagen, doch wir haben uns auch mit Rücksicht auf unseren Gastronomiebetrieb dazu entschieden, alles wie geplant zu veranstalten“, berichtet Studierendenwerk-Sprecherin Melanie Wessel. Das Studierendenwerk betreibt unter anderem die Uni-Mensen. „Das Frühlingsfest hatte schließlich einen langen Vorlauf.“

„Alles Gute, Wuhan“: Fotos für Angehörige in China

Das Konfuzius-Institut der Uni Duisburg-Essen, beheimatet am Standort Duisburg, hat an diesem Tag einen Info-Stand im Essener Mensafoyer aufgebaut. Man kann sich mit einem Schild vor der Brust fotografieren lassen: „Alles gute, Wuhan“, steht darauf. „1700 Studierende der Uni Duisburg-Essen kommen aus China, der Corona-Virus ist natürlich ein Thema“, berichtet Sarah Reimann vom Konfuzius-Institut. „Ungeachtet dessen soll unser Frühlingsfest den Studierenden ein Stück Heimatgefühl vermitteln.“ Und allen anderen Studierenden, die an diesem Tag durchs Mensafoyer schreiten, vielleicht auch ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubern: Verteilt werden Glückskekse.