Coronakrise: Essen gibt Freiwilligenkarte an Helfer aus

Essen. Die Stadt Essen will den Helfern danken, die sich in der Coronakrise um Senioren, Kranke und Nachbarn kümmern. Sie erhalten die Freiwilligenkarte

Die Corona-Krise stellt die Stadtgesellschaft vor große Herausforderungen – und hat gleichzeitig ein großes ehrenamtliches Engagement entfacht. Das möchte die Stadt nun würdigen, und so hat der Rat am Mittwoch (27. Mai) beschlossen, die Essener Freiwilligenkarte mit dem Zusatz #Coronahilfe an all jene Menschen auszugeben, „die als ehrenamtliche Helfer registriert und für eine Aufgabe eingesetzt sind“. Dabei spiele es keine Rolle, bei welcher Organisation sie registriert sind.

Die Stadt verweist darauf, dass seit Beginn der Corona-Pandemie viele Vereine, Institutionen, Kirchen, Religionsgemeinschaften, Bürgerschaften oder Initiativen in den Essener Stadtteilen Netzwerke aufgebaut hätten, um Menschen, die gern helfen wollen, mit jenen zusammen zu bringen, die Hilfe benötigen. Die Ehrenamt-Agentur habe mit Unterstützung der Stadt-Agentur stadtweit Freiwillige und Hilfsbedürftige zusammengebracht und auf ihrer Website die Ansprechpartner vieler Hilfsnetzwerke aufgelistet sowie Informationsvideos veröffentlicht. Rund 1000 Helfer/innen seien allein über diese Plattform ansprechbar.

Große Wertschätzung und kleine Vergünstigungen

corona essen- 500 helfer melden sich bei ehrenamt-agenturcorona essen- 500 helfer melden sich bei ehrenamt-agenturcorona essen- 500 helfer melden sich bei ehrenamt-agenturDie Essener Freiwilligenkarte ist von der Stadt in erster Linie als Zeichen der Wertschätzung aufgelegt worden, außerdem sind mit ihr einige kleine Vergünstigungen verbunden, etwa beim Kauf einer Jahreskarte für den Grugapark oder bei Theater und Philharmonie.

Die um den Zusatz #Coronahilfe ergänzte Karte solle nun alle würdigen und unterstützen, „die zum Beispiel für Senioren einkaufen, für jemanden mit Vorerkrankung Apothekengänge besorgen, mit dem Hund eine Runde drehen oder mit Menschen, die einsam sind telefonisch Kontakt halten“. Bei solchen Hilfeleistungen diene die Karte in Verbindung mit einem Schreiben der Stadt-Agentur Essen als Legitimation, „wenn zum Beispiel einmal mehr eingekauft werden muss, als üblich“. Sie ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig.

Die Essener Freiwilligenkarte mit dem Aufdruck #Coronahilfe können Ehrenamtliche mit einem vereinfachten Vordruck beantragen, den sie entweder direkt bei der Stadt-Agentur Essen oder bei der zuständigen Organisation einreichen. Die Stadt-Agentur stellt die Karte aus und sendet sie direkt an die Helfer/innen.

Infos zur Karte gibt es bei der Stadt-Agentur: 0201-8888714 oder per Mail an: desiree.fehst@stadtagentur.essen.de

Informationen zum Antrag finden sich auf www.essen.de/buergerengagement