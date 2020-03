Szenen in Essen am Wochenende: Die Straßen sind leer wie nie. Vor den Geschäften lange Schlange. Lose Eindrücke, gesammelt von der Redaktion

Leerer Spielplatz im Südviertel

Wir wohnen neben einem Spielplatz. Frühling hat bei uns den immer gleichen Sound: Vogelzwitschern, die Vertikutiermaschine aus dem Nachbarsgarten und der der Klangteppich vom Spielplatz: das aufgeregte Durcheinander von Kinderstimmen, das satte Geräusch aufprallender Bälle, quietschende Spielgeräte, klackernde Schaukelketten, das Reiben von Turnschuhen auf sandigen Wegen, Mama-Rufe … Lust, Lebensfreude und eine beneidenswerte Energie liegen in diesen Kinderstimmen. Fröhlichkeit! Und Weltuntergang: das hemmungslose Weinen, wenn sich ein Kind beim Sturz vom Klettergerüst das Knie aufgeschlagen hat, wenn Emil die beste Schüppe gestohlen hat oder Papa sich weigert, das fünfte Eis auszugeben. Der Spielplatz-Sound musste seit meiner eigenen Kindheit nicht neu abgemischt werden, er ist zeitlos, universell, eine Sinfonie des Frühlings. Jetzt fehlt er: Die Sonne, die Narzissen, die zwitschernden Meisen – sie alle müssen sich täuschen: Wie kann Frühling sein, wenn der Spielplatz schweigt?

Kein Kind ist auf der weitläufigen Anlage zu sehen; einsam tigert der Nachbarsjunge auf dem Bürgersteig hin und her. Erwachsene tragen dieser Tage Mundschutz, der Vierjährige hat sich Taucherbrille und Schnorchel aufgesetzt, ist vielleicht in einer Phantasiewelt namens Corona versunken. Blickt auf die Baumscheibe, die er neulich noch mit Eltern und Nachbarskindern bepflanzt hat, stoppt vor der Wohnungstür nebenan, die sonst immer offen steht, damit er jederzeit zu seinen Kumpels flitzen kann. Nun ist die Tür geschlossen, die Straße still, der Junge läuft auf und ab. Mein Sohn ist 15, aber er fühlt noch den Vierjährigen in sich: „Boah, muss der Kleine Langeweile haben.“

Lange Schlangen in Rüttenscheid

Die Straßen sind zwar leerer geworden, aber die Spazierwege bei diesem schönen Wetter dafür umso voller. Um den Mindestabstand halten zu können, muss man häufig den Weg verlassen, um Entgegenkommenden Platz zu machen. . Gestern beim Einkauf auf dem Wochenmarkt in Rüttenscheid: sehr lange Schlangen vor den Ständen, alle Kunden halten den Abstand ein. Alle gehen freundlich miteinander um und loben die Händler für ihren Einsatz. Beim Warten spricht man auch über die dringend notwendige Wertschätzung der systemrelevanten Jobs wie Verkäuferin, Kassierer, Pflegepersonal, Ordnungskräfte etc. Allgemeiner Tenor: mehr Geld für diese Gruppen. Der kleine Edeka an der Cäcilienstraße lässt nicht nur abgezählte Kunden ins Geschäft, ein Mitarbeiter desinfiziert jedesmal den Griff des Einkaufswagens. Die Stimmung wirkt allgemein bedrückter. Je höher die Zahl der Todesopfer in Italien wird, desto ängstlicher sind die Menschen, mit denen ich spreche. Keiner nimmt das mehr auf die leichte Schulter.

Hin und wieder ein Lächeln in Heisingen

In Heisingen zählen dazu die Postfiliale Rotthaus, in der alle Mitarbeiter samt Chef Atemschutzmasken tragen, während in der Apotheke nebenan die Tür nur einen Spalt breit offen steht, um Medikamente herauszureichen. Der Verkauf wird quasi auf der Straße abgewickelt.. Es gibt es auch nette Begegnungen beim Einkaufen, die Mutter mit Kleinkind bittet im Heisinger Rewe lächelnd vorbeizudürfen und am See kommen Fremde ins Gespräch, weil sie das Bedürfnis haben, über die skurrile Situation zu sprechen, auch freundlich und lächelnd. Die Spazierweg am See füllen sich allerdings ab 9.30 Uhr bereits mit Joggern, Gassigängern, Spaziergängern.