Das 2014 eröffnete Haus des Lernens wurde schnell zu eng

Die frühere Grundschule an der Hatzper Straße war mit der Schule an der Raadter Straße zur Grundschule Haarzopf zusammengefasst worden. Das neue Haus des Lernens für rund 300 Schüler an der Raadter Straße wurde 2014 eröffnet. Der Schule ist eine Kindertagesstätte mit 75 Plätzen angegliedert.

Schon bald wurde die Schule zu klein. Seit Beginn des aktuellen Schuljahres im August 2019 werden Klassen in Containern unterrichtet, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem dortigen Spielplatz stehen.

