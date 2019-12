Debatte nach öffentlichem Abschied von der Flüchtlingshilfe

Am 23. November 2019 erschien in der „Süddeutschen Zeitung“ der Artikel „Schwere Lektion“. Darin schildert der Essener Jens Wientapper, warum er nicht mehr als Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe arbeitet. Namentlich kritisiert er die geringe Bereitschaft vieler Flüchtlinge, Deutsch zu lernen.

Essens Caritas-Direktor Björn Enno Hermans reagierte darauf mit einer Stellungnahme, in der betonte, dass man die Erfahrungen von Jens Wientapper nicht verallgemeinern dürfe. Sowohl Haupt- als auch Ehrenamtliche hätten die Arbeit mit den Flüchtlingen vielfach als „respektvoll und unterstützend“ erlebt.