Der BV Altenessen 06

Der BV Altenessen 06 blickt auf eine ebenso lange wie wechselvolle Geschichte zurück. Seine größten sportlichen Erfolge feierte der BVA Mitte der 1920er Jahre. 1925/26 wurde die Mannschaft westdeutscher Vizemeister. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat der BVA in der damaligen zweithöchsten Spielklasse an. Noch in den 1970er Jahren waren die Altenessener in der höchsten Amateurspielklasse vertreten. Sportlich ging es danach bergab.

Anerkennung für sein gesellschaftspolitisches Engagement erhielt der Verein aus dem Essener Norden, als 2010 den DFB-Integrationspreis entgegennahm.