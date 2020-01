„Der kleine Prinz“ im GOP: Show bringt Gäste zum Schluchzen

Am Ende hält es niemanden mehr auf dem Sitz. Doch in die spontanen Jubelrufe und die Beifallsstürme nach der Premiere von „Der kleine Prinz auf Station 7“ im GOP mischen sich ungewohnte Geräusche: leises Schluchzen und das Geraschel von Taschentüchern.

Die Show im GOP erzählt eine Geschichte aus dem Kinderhospiz

Nachdenkliche Töne schlägt das Varieté zum Jahresbeginn an. Die erste Show des Teams um den künstlerischen Direktor Werner Buss erzählt die Geschichte des schwer kranken Moritz (Tim Kriegler), der auf dem Weg zu seiner letzten Reise im Kinderhospiz lebt. Sein einziger Halt ist das Buch „Der kleine Prinz“, mit dessen Hilfe er auf eine Fantasiereise geht, um dem oft tristen Alltag auf der Station und seinen Ängsten zu entfliehen.

Mit Hilfe von Puppenspieler Jarnoth fliegt der Kleine Prinz von Planet zu Planet. Foto: GOP / Handout

Was im ersten Moment nicht vereinbar wirkt, gelingt dem Ensemble rund um Erzähler Maik Dehnelt nahezu perfekt: Ein Spagat zwischen der Ernsthaftigkeit des Themas Krankheit und der Leichtigkeit der Akrobatik. Dazu gesellen sich ungewohnte Elemente, wie das sich immer neu entwickelnde Bühnenbild, das Ernesto Lucas HO mit seinem elektronischen Zeichenstift oder mit Wasserfarben zur Musik von Jack Woodhead und Lukas Thielecke an die Wände zaubert. Vor diesen Bildern fliegt der kleine Prinz, eine fragile weiße Gliederpuppe, der der Puppenspieler Jarnoth nicht nur seine Hände, sondern auch seine Stimme leiht, von Planet zu Planet.

Eng angelehnt an den Roman von Antoine de Saint-Exupéry findet der Prinz seine Rose mit vier Dornen, lernt den König ohne Volk kennen und wundert sich über den Säufer (Toke Reimann), der sich im Cyr um sich selbst wirbelnd schämt, dass er trinkt, aber trinkt, um zu vergessen. Atemberaubend ist die Performance des Laternenanzünders (Ihor Yakymenko), der an seiner Laterne eine schier aberwitzige Akrobatik zeigt und sich im weiteren zudem als begabter Breakdancer und Beatboxer beweist.

Klinikclown Denis Klopov unterhält mit leisen Tönen

Während der Prinz von Planet zu Plane fliegt, liefern sich Moritz Mitpatienten Rennen in den Rollstühlen, entsteht eine zarte Liebe zwischen dem Schwerkranken und der „Rose“, und Klinikclown Denis Klopov versucht alles, um den Patienten ein Lächeln abzugewinnen. Erst Anfang der Woche stieß der Clown zum Ensemble, bei der Welturaufführung im vergangenen Jahr war seine Rolle noch nicht vorgesehen. „Ich habe ihn durch Zufall entdeckt und wusste sofort, dass er ins Programm gehört“, schwärmt Werner Buss von dem einfühlsamen Multitalent. Mit leisen Tönen unterhält Klopov und versetzt nicht nur die „Patienten“ ins Staunen: Ob bei einer waghalsigen Jonglage mit gleich 12 Bällen oder an der Wasserharfe. Doch auch er kann die Kliniktristesse nicht verhindern und hat keine Antworten auf Moritz Fragen nach dem Sinn seiner Krankheit und der Sinnlosigkeit seines Lebens.

Die roten Nasen sind eine Verneigung vor der Arbeit von Eckart von Hirschhausen

Und so endet der Abend auch nicht mit einem Happy End. Leise ist der Schlussakkord, als der weiße Prinz zu Moritz zurückkehrt und dieser merkt, dass auch seine Reise zu Ende geht. Wie nah allerdings Schwäche und unbändige Kraft zusammen liegen, zeigt das Finale, in dem sich Schauspieler Moritz in den kraftstrotzenden Artisten Tim verwandelt, der an den Strapaten eine Kür zeigt, bei der auch dem künstlerischen Direktor fast die Worte fehlen: „Er ist wohl das Beste, was es momentan in der Artistenszene gibt.“Auch wenn das ernste Thema zum Abschluss angesichts von Spagat und einarmigen Wirbeln ein wenig ins Hintertreffen gerät, wirkt das Stück nach – was nicht nur an den roten Nasen liegt, die am Ausgang verteilt werden. Sie sind eine kleine Verneigung vor der Arbeit von Dr. Eckart von Hirschhausen und seiner Stiftung „Humor hilft Heilen“, die das GOP seit Jahren unterstützt.