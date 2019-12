Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Öffnungszeiten

Das gemeinsame Kundencenter der EMG und der Ruhrbahn an der Kettwiger Straße 2-10 ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. An Samstagen öffnet es von 8 bis 14 Uhr. Ab dem 1. April 2020 soll die Öffnungszeit bis 16 Uhr verlängert werden, eventuell sogar bis 18 Uhr. Die EMG will dies davon abhängig machen, wie stark der Andrang ist.

Für die Ruhrbahn ist die neue Anlaufstelle auch ein Ersatz für das Kunden-Center am Berliner Platz, das geschlossen wurde. In den Räumlichkeiten dort bleibt bis auf weiteres das Fundbüro der Ruhrbahn.