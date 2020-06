Die Polizei Essen sucht nach einem diebischen Frauentrio

Nach einem versuchten Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Karnap sucht die Polizei nach drei Frauen.

Essen. Unbekannte versuchten Lebensmittel in einem Geschäft in Karnap zu stehlen. Als die Frauen aufflogen, flüchteten sie in einem Kleinwagen

Die Essener Polizei fahndet nach einem diebischen Frauentrio, das am Dienstagabend in Karnap aktiv war.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hat eine 62 Jahre alte Angestellte gegen 20.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft auf der Karnaper Straße die drei verdächtige Frauen beobachtet. In einem Kinderwagen legten sie Waren ab. Am Kassenband behielten sie jedoch Lebensmittel ein.

Eine 39-jährige Arbeitskollegin sprach die Frauen hinter der Kasse an. Daraufhin schubste sie eine der Täterinnen zur Seite. Das Trio flüchtete ohne Kinderwagen zu einem älteren, grauen Kleinwagen mit Gelsenkirchener Kennzeichen und fuhr davon. Den Kinderwagen stellte die Polizei sicher und sucht nun nach den Täterinnen.

Die Fahrerin des Autos ist zwischen 20 und 25 Jahre alt. Sie hat ein auffälliges Muttermal am Mundwinkel. Bekleidet war sie mit einem bunten Rock. Ihre Komplizinnen sind über 40 Jahre alt. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0.

