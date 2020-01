Essen. Eine Verlegung der Proteste auf andere Wochentage als Sieg der Straße zu feiern, wirkt vor einem sehr ernsten Hintergrund allenfalls putzig.

Die „Steeler Jungs“ und die Arroganz des Lagerdenkens

Die Einen skandieren in ihrem Netzwerk: „Holen wir uns die Straßen zurück.“ Die Anderen reklamieren für sich: „Uns gehört die Straße.“ Der Konflikt zwischen den rechten „Steeler Jungs“ und den Gegendemonstranten vorrangig dreier Bündnisse, die nun dienstags und/oder donnerstags in aller Öffentlichkeit deutlich machen wollen, wofür sie jeweils stehen, schaukelt sich weiter hoch, erinnert bisweilen an von markigen Schlachtrufen begleitete Sandkastenrituale.

Als wäre es ein ideeller oder tatsächlicher Raumgewinn gegen antidemokratische Umtriebe, wenn an die Stelle von Donnerstagsspaziergängen nun Dienstagsspaziergänge oder umgekehrt treten: Eine schlichte Verlegung der Aktivitäten auf andere Wochentage als Sieg der Straße gegen den erklärten Feind zu feiern, wirkt vor dem sehr ernsten Hintergrund der verfahrenen Situation allenfalls putzig. Dafür ist die Sache zu ernst.

Fotografier-Beschränkung sollte der Sicherheit dienen

Denn trotz aller Bemühungen, Appelle und Sorgengipfel beim Oberbürgermeister: Momentan ändert sich in Steele gefühlt gar nichts zum Guten, durch Dienstagsspaziergänge oder Donnerstagsproteste verschwindet kein Stück ewig gestrigen Gedankenguts. Es marschiert kein Rechtsradikaler, Hooligan oder Neonazi weniger durch den Stadtteil, dessen Bewohner sich unsicherer fühlen denn je - angesichts einer inzwischen von polizeibekannten Szenegängern unterstützten bürgerwehrähnlichen Truppe, die allen Ernstes von sich behauptet, für mehr Sicherheit sorgen zu wollen. Absurd.

Und offenbar gefährlich für die öffentliche Sicherheit: Denn wie aufgeladen die Stimmung zwischen den Kundgebungs-Kontrahenten mittlerweile sein muss, lässt sich an der jüngsten Ordnungsverfügung der Essener Polizei ablesen. Durch eine Fotografier-Beschränkung während der Versammlung mit rund 400 Menschen am Donnerstag sollten nicht nur Straftaten in Gestalt von unerlaubten Porträtveröffentlichungen im Netz unterbunden werden, sondern auch Übergriffe durch Abgelichtete, die sich dermaßen provoziert fühlen könnten, dass sie gewaltsam über die Stränge schlagen. So zumindest lautete im Kern das Kalkül, aber auch die Befürchtung der Behörde.

Eine schwer erträgliche Arroganz des Lagerdenkens

Es war zu erwarten: Auch für die nächste Woche hat „Aufstehen gegen Rassismus“ wieder eine Versammlung auf der ehemaligen Route der „Steeler Jungs“ angemeldet. Dann heißt es einmal mehr: „Holen wir uns die Straßen zurück“ gegen „Uns gehört die Straße“.

Solche Parolen sind völlig fehl am Platz. Welch schwer erträgliche Arroganz des Lagerdenkens hat sich da in den vergangenen Monaten eigentlich breit gemacht? Diese Straßen, die da gemeint sind, sie gehören weder einem linken Bündnis, noch einer rechten Truppe, sondern schlicht und ergreifend allen Bürgern dieser Stadt.