Die Unterzeichner

Den offenen Brief an Oberbürgermeister Kufen haben unterzeichnet: Die Initiative BürgerAktion Bochold, die Bürgerinitiative „Finger weg von Freiluftflächen“ aus Haarzopf, die Bürgerinitiative „Rettet den Klostergarten“ aus Bedingrade, die Initiative „Rettet Rüttenscheid“, die Interessengemeinschaft Ickten, der Nachbarschaftskreis Bögelsknapen aus Kettwig, die Initiative „Rettet die Katernberger Grünflächen“ und die Bürgerinitiative „Rettet die Schönebecker Grünflächen“. Unterstützt werden sie von den „Parents for Future“ und Transition Town.

Im Arbeitskreis Essen 2030 engagieren sich an Stadtplanung interessierte Bürger. Der Arbeitskreis berät die Politik auf deren Wunsch in Gestaltungsfragen.