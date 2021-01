Dieb nutzt Hilfsbedürftigkeit einer Seniorin in Essen aus

Essen. Unbekannter bot einer älteren Dame in Kray an, Gehhilfen in die Wohnung zu tragen. Im Beisein des Ehemannes machte der Kriminelle dann Beute.

Ein Trickdieb hat die Hilfsbedürftigkeit einer Seniorin in Essen-Kray schamlos ausgenutzt und Bargeld sowie Bankkarten erbeutet.

Wie die Polizei am Montag berichtete, sprach der Mann die ältere Dame am Freitag in der Nähe ihres Zuhauses an und bot an, ihre Gehhilfen nach oben in die Wohnung zu tragen. Die betagte Dame stimmte zu - nicht ahnend, dass der Mann es einzig und allein auf ihre Habseligkeiten abgesehen hatte.

In der Wohnung angekommen, machte der Unbekannte aus seinem Vorhaben keinen

großen Hehl mehr: Dreist schaute er sich in den Wohnräumen um, öffnete Schränke

und fragte nach Schmuck und Barvermögen. Den anwesenden Ehemann der Seniorin

frage er nach dem Kontostand und forderte ihn auf, spontan das Bargeld gemeinsam

mit ihm abzuheben - dieser verneinte jedoch.

Als die Eheleute kurze Zeit später froh waren, den Unbekannten losgeworden zu

sein, bemerkten sie, dass mit ihm Bargeld und Geldkarten verschwunden waren. Sie

erstatteten Anzeige bei der Polizei und beschrieben dabei den Unbekannten wie

folgt: Er ist etwa 40 Jahre alt, 1,75 Meter und von normaler Statur, hat nach hinten gekämmte dunkle Haare, trug ein Hemd und sprach deutsch ohne Akzent.

Zeugen, die rund um die Krayer Straße/Brembergstraße/Nordstraße Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

