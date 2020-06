Dieb wird mit "Rinderbauch" im Essener Hauptbahnhof erwischt

Essen. 54-Jähriger klaute beim Discounter im Hauptbahnhof zehn Steaks. Die fette Beute versteckte er unter seinem Pullover. Das blieb nicht verborgen.

Einen "Rinderbauch" haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Sonntagabend bei einem 54-Jährigen aus Oberhausen im Essener Hauptbahnhof diagnostiziert. Der Dieb hatte zehn Steaks bei einem Discounter gestohlen und unter seinem Pullover versteckt.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte ein Ladendetektiv den Mann bei dem Diebstahl beobachtet. Nachdem der Verdächtige lediglich eine Flasche Bier an der Kasse gezahlt und anschließend das Geschäft verlassen hatte, sprach ihn der Sicherheitsmitarbeiter an.

Im Geschäft stellte sich dann heraus, dass der Mann Ware im Wert von 75 Euro unter seiner Kleidung versteckt hatte. Die Bundespolizei leitete gegen den bereits wegen zahlreicher Eigentumsdelikte polizeibekannten Deutschen ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.