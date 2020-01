Essen-Holsterhausen. Die CDU hat Sorge, dass auf der Gemarkenstraße zu viele Parkplätze wegfallen, wenn sie Fahrradstraße wird. SPD und Grüne haben eine andere Sicht.

Diskussion um Wegfall von Parkplätzen in Holsterhausen

Die Holsterhauser CDU befürchtet, dass zu viele Parkplätze wegfallen, wenn die Gemarkenstraße in eine Fahrradstraße umgewidmet wird.

Das würde die ohnehin schon angespannte Parksituation auf der wichtigen Einkaufsmeile noch verschärfen sowie Handel und Anwohner belasten, kritisiert Andreas Kalipke, Vorsitzende der Ortsunion. Er meldet sich im Vorfeld der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 23. Januar zu Wort. Das Gremium werde sich mit dem Konzept einer Fahrradstraßenachse vom Südviertel nach Frohnhausen befassen, erklärt Kalipke. In der Dezember-Sitzung sei die Vorlage von der Tagesordnung genommen worden. Nun erwarte der Ausschuss eine überarbeitete Fassung. Für die Christdemokraten sei es entscheidend, nicht einen einzelnen Verkehrsträger „zu Gunsten eines anderen zu belasten“. Die CDU fordere daher, weniger Fahrradbügel aufzustellen, um dadurch auch eine geringe Zahl an Parkplätzen aufgeben zu müssen. Um Abstellflächen für Fahrräder zu schaffen, solle man über das Aufstellen von Fahrradparkhäusern nachdenken, so der Vorsitzende.

„Keinesfalls eine Vorfahrtsstraße“

Die SPD Holsterhausen hat indes eine andere Sichtweise: Eine Reduzierung der Parkplätze, wie sie bislang vorgesehen sei, lasse sich verkraften, so der Ortsvereinsvorsitzende Benno Justfelder. Die Verwaltung hatte im vergangenen Dezember davon gesprochen, dass im gesamten Gebiet von Horsthausen 26 Stellplätze wegfallen würden.

Für eine Forderung will sich die SPD allerdings stark machen: Die Gemarkenstraße dürfe keinesfalls in eine Vorfahrtsstraße umgewandelt werden. Die „Rechts-vor-Links-Regelung“ müsse bleiben, erklärt Justfelder. Es handele sich um eine „Einkaufs- und keine Durchgangsstraße“. Das trage zur „Entschleunigung“ bei und sorge auch für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.

Für Doris Eisenmenger, Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bezirksvertretung III, ist mit der Schaffung einer Fahrradstraße auch ein wichtiges Signal verbunden: Radfahrern werde entlang der gesamten Trasse Vorfahrt eingeräumt. Der Kritik, wonach Autofahrer erheblich langsamer fahren müssen, entgegnet Eisenmenger, dass auf vielen Straßen im Essener Stadtgebiet doch auch jetzt schon Tempo 30 gelte.