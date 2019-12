Essen-Heisingen. Die Weihnachtsbeleuchtung in Heisingen drohte an Auflagen der Stadt Essen und späten Antworten zu scheitern. Dann ging es doch ganz schnell.

Doch genehmigt: Stadt Essen erlaubt Weihnachtsbeleuchtung

Kurz vor dem dritten Advent haben die Heisinger in ihrer Dorfmitte doch noch ihre leuchtenden Sterne erhalten. Dabei drohte die Weihnachtsbeleuchtung wegen Auflagen der Stadt zu scheitern, wie die verantwortliche Werbegemeinschaft fürchtete. Dann sei es nach dem Bericht Redaktion ganz schnell gegangen.

Wochenlang schien es aussichtslos, dass im Stadtteil die Sterne in der Adventszeit an den Laternen hängen werden – „so wie es seit Jahrzehnten gewesen ist“, sagte Jens Kürvers, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Zunächst blieb ein Anschreiben an die Stadt vom Oktober lange unbeantwortet, dann waren die Auflagen so vielfältig, dass der Werbegemeinschaft die Zeit davonzulaufen drohte.

Zuvor gab es mehrere Schriftwechsel und ergebnislose Telefonate

Denn bis dahin habe es bereits mehrere Schriftwechsel und ergebnislose Telefonate gegeben, und schließlich Auflagen wie Kennzeichnung der Laternen und Angaben zu den Leuchtmitteln wie Maße, Gewicht und auch die Art der Anbringung sowie die Höhe der Errichtung. Angekündigt wurde zudem ein dann folgendes Prüfverfahren bei der Stadt, an dem gleich mehrere Fachdienststellen beteiligt werden sollten.

Die Weihnachtsbeleuchtung hängt auch an der Bahnhofstraße in Essen-Heisingen, hier mit Blick auf die evangelische Pauluskirche. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nach dem Bericht der Redaktion, „hat die Stadt Essen schnell entschieden und eine Sondernutzungserlaubnis mit Schreiben vom 11. Dezember für die Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr erteilt“, löst Willy Schüffler von der Werbegemeinschaft auf. Die Werbegemeinschaft habe sofort reagiert und die Sterne montieren lassen.

Sterne bleiben jetzt bis zum 6. Januar hängen

Im nächsten Jahr seien neue Auflagen und Genehmigungsverfahren bereits angekündigt worden. Die Werbegemeinschaft müsse dann prüfen, ob die neuen Anforderungen für 2020 erfüllbar seien, sagen die Mitglieder mit Blick auf die Kosten. Nun bleiben die Sterne aber zunächst bis zum 6. Januar hängen.