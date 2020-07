In diesem Haus ermittelte die Polizei am Donnerstagmorgen. Die Essener Polizei hat eine Drogen-Bande zerschlagen und kiloweise Koks und Hasch sichergestellt.

Essen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Essen am Donnerstag Wohnungen durchsucht. Männer wurden festgenommen und Drogen beschlagnahmt.

Kiloweise Koks und Hasch stellten Einsatzkräfte der Essener Polizei am Donnerstag sicher. Der vermeintliche Kopf der Bande wurde bereits in der vergangenen Woche festgenommen, am Donnerstag nahmen die Beamten eine weitere Person fest.

stellten Einsatzkräfte der Essener Polizei am Donnerstag sicher. Der vermeintliche Kopf der Bande wurde bereits in der vergangenen Woche festgenommen, am Donnerstag nahmen die Beamten eine weitere Person fest. Monatelange Ermittlungen fanden damit ihr vorläufiges Ende: Schon länger hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die 15-köpfige Drogen-Bande im Visier.

im Visier. Unter anderem beschlagnahmten die Behörden drei Kilogramm Marihuana, Kokain, mehr als 14.000 Euro Bargeld, Waffen, Munition und Handys.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag eine 15-köpfige Drogen-Bande zerschlagen. Durchsucht wurden in Essen vier Gebäude. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Untersuchungen und Festnahmen gegeben.

Kiloweise Koks und Hasch: Polizei zerschlägt Drogen-Bande

Die monatelangen Ermittlungen kamen am Donnerstag zu einem vorläufigen Ende - die Behörden beschlagnahmten unter anderem drei Kilogramm Marihuana, Kokain, mehr als 14.000 Euro Bargeld, Waffen, Munition und Handys. Schon in der letzten Woche nahmen die Ermittler den mutmaßlichen Kopf der Bande, einen 30-Jährigen, in Steele fest.

Gegen ihn gab es einen Haftbefehl wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Polizei zerschlägt Drogen-Bande: Amphetamine im Kühlschrank

Ein 32-Jähriger, in dessen Kühlschrank ein knappes halbes Kilo Amphetamine entdeckt wurde, wurde jetzt ebenfalls festgenommen. Die Bande besteht mutmaßlich aus acht Deutschen, fünf Libanesen, einem Türken sowie einem Mann mit deutschen und libanesischem Pass. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.