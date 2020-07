Clan-Kriminalität: Die Polizei Essen durchsucht 13 Objekte

Essen. Eine Ermittlungskommission hat zehn Verdächtige im Visier. Sie sollen an Einbrüchen, Hehlerei, Drogen- und Plagiatshandel beteiligt gewesen sein.

Die Anti-Clan-Einheit der Essener Polizei hat am Dienstagmorgen zum Schlag gegen mutmaßliche Kriminelle ausgeholt: 13 Objekte, davon zwölf in Essen und eins in Recklinghausen, wurden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei durchsucht. Dabei handelte es sich um Wohnungen von zehn Verdächtigen unterschiedlicher Nationalitäten, ein Hotelzimmer, den Geschäftsbetrieb eines Zeugen in Recklinghausen und die Wohnung einer Zeugin in Essen, berichtete die Essener Polizei am Dienstag. Die sind übers Stadtgebiet verstreut.

Eine Ermittlungskommission ist den Männern zwischen 20 und 61 Jahren, die allesamt „einen Clan-Bezug haben“, seit Monaten auf der Spur, sagte Polizeisprecher Thomas Weise. So sollen sie in wechselnder Beteiligung an Einbrüchen in einen Festsaal, einen Gastronomiebetrieb, in ein Wettbüro, an einem versuchte Einbruch in einen Kiosk, an einem weiteren Einbruch, an dem Diebstahl und an der Hehlerei eines E-Bikes, der gewerbsmäßigen Einfuhr von Betäubungsmitteln aus den Niederlanden, gewerbsmäßigem Handel mit gefälschten Markentextilien und schließlich an einem Überfall auf eine Tankstelle in wechselnder Beteiligung verantwortlich sein. Dabei handelte es sich ausschließlich um Essener Tatorte.

300 Gramm Drogen lagerten in einem Bunker

In der Wohnung eines 27-jährigen Türken wurden 4040 Euro Bargeld, acht Mobiltelefone und etwa 300 Gramm Marihuana in einem Bunker aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass der Essener gewerblich mit Drogen gehandelt hat. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl beantragt. Er wird einem Richter vorgeführt.

Zudem wurden bei dem Großeinsatz, der um 6 Uhr in der Frühe startete, weitere 1400 Euro Bargeld, Tatbekleidung, fünf Messer, 20 noch verpackte und neuwertige T-Shirts und mehrere Mobiltelefone gefunden und sichergestellt. Die angetroffenen weiteren Tatverdächtigen wurden zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium gebracht, um später wieder entlassen zu werden. Ein unbeteiligter 37-jähriger Familienangehöriger allerdings landete im Gewahrsam: Er hatte die polizeilichen Maßnahmen massiv gestört. (j.m.)

