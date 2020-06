"Durstiger" Trickdieb legt eine Essenerin (72) herein

Essen. Ein Trickbetrüger hat sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer 72-Jährigen verschafft. Unbeobachtet erbeutete der Mann eine Geldbörse.

Unter dem Vorwand durstig zu sein, hat sich ein Trickdieb Zugang zu einer Wohnung in Essen-Altenessen verschafft und die Geldbörse der 72 Jahre alten Bewohnerin erbeutet. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte der Mann am Dienstagmittag bei der älteren Dame geklingelt, sie in ein Gespräch verwickelt und um ein Glas Wasser gebeten. Als die 72-Jährige in die Küche ging, betrat der Unbekannte ihre Wohnung und durchsuchte ihren Dielenschrank. Erst nachdem der Mann die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass ihre Geldbörse fehlte.

Der Unbekannte ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und hat bei einer Größe von 1,50 Meter eine normale bis kräftige Statur. Er hat schwarze Haare und einen dunklen Bart. Zur Tatzeit trug er Jeans, Turnschuhe und ein Arbeitshemd.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Mittagszeit Auffälliges im Bereich Hospitalstraße/Wolbeckstraße/Teilungsweg beobachtet haben, um Hinweise unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

