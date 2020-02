Eine verblasste, orangene Markise und ein paar Werbeaufsteller: Von außen wirkt der kleine Laden an der Dammannstraße eher unscheinbar. Doch im Südostviertel ist er bekannt und beliebt. Denn er bietet auf wenig Fläche alles, was man für die Nahversorgung braucht. Dazu noch ein nettes Gespräch und die persönliche Ansprache.

Der „Frischemarkt“, so heißt er ganz nüchtern, liegt im Erdgeschoss an einem Eckwohnhaus, an das sich viele weitere reihen. Wer nicht aus dem Viertel kommt, könnte denken, es handele sich um einen üblichen Kiosk. Doch wer den Laden zum ersten Mal betritt, macht eine Art Zeitreise in die 50er, 60er und 70er Jahre – zurück in die Zeit, als es noch keine Supermärkte gab, sondern als Tante-Emma-Läden an jeder Straßenecke für den alltäglichen Bedarf gesorgt haben. Genau daran erinnert das Sortiment im Frischemarkt und genau das wissen die Kunden zu schätzen, die täglich zu Sivanesan Thirunavukarasu und seiner Ehefrau Ananthamala kommen, die den Frischemarkt betreiben.

Der Frischemarkt hat alles für den täglichen Bedarf

Essen Frischemarkt hat mehr als zwölf Stunden geöffnet Der Frischemarkt liegt in der Dammannstraße 86 im Südostviertel. Er hat von montags bis samstags von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Der Laden ist eine Art Familienunternehmen. Wenn das Ehepaar Thirunavukarasu nicht hinter dem Tresen sitzen kann, helfen ihre Kinder aus. Der Kiosk verfügt auch über einen DHL-Paketshop.

Die rund 50 Quadratmeter große Verkaufsfläche ist vollgestopft mit allerlei Produkten. Natürlich gibt es Bier, Zigaretten und „Bömsken“. Aber es findet sich auch fast alles für den alltäglichen Bedarf. „Ich habe kein so großes Sortiment wie ein Supermarkt. Aber ich habe wirklich viel im Angebot“, erklärt Sivanesan Thirunavukarasu stolz. In den Regalen reihen sich Kaffee, Brot, Frischwaren, es gibt Butter, Käse und Wurst, alle nötigen Drogerieartikel und sogar eine Tiefkühltruhe mit Fertiggerichten.

Alles in Reih und Glied: Putzmittel, Waschmittel und Spülmaschinentabletten gibt es in der Bude sogar in unterschiedlichen Ausführungen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Und was zufällig nicht da sein sollte, das kann bestellt werden. „Viele Kunden rufen mich auch an und ich besorge dann alles direkt für den nächsten Tag“, erzählt Ananthamala Thirunavukarasu. Ihren älteren Kunden, die nicht mehr so mobil sind, bringt das Ehepaar sogar die Bestellungen nach Hause – ein persönlicher Lieferservice, der gut ankommt.

Aber auch sonst kann sich der kleine Laden gut halten: Denn bis zum nächsten größeren Supermarkt auf der Steeler Straße oder im Südviertel ist es für viele der älteren Bewohner zu weit.

Für Sivanesan Thirunavukarasu und seine Frau Ananthamala ist es bereits das dritte Geschäft: Anfangs hatte er einen Kiosk in der Innenstadt, anschließend in Steele. Seine Arbeit erfüllt ihn mit Stolz. Als er 1985 aus Sri Lanka nach Deutschland floh, da wollte er etwas Eigenes auf die Beine stellen. „Meine Frau und ich wollten nicht vom Staat finanziell unterstützt werden und zuhause sitzen. Wir wollten beide arbeiten“, erklärt der 55-Jährige.

Kunden schätzen die nachbarschaftliche Atmosphäre

Seit zehn Jahren betreibt er nun seinen „Tante-Emma-Laden“ im Südostviertel. Dort ist er inzwischen bekannt wie ein bunter Hund und beliebt. Man kennt sich und seine Gewohnheiten und wer Zeit hat, der quatscht auch gerne beim gemeinsamen Kaffee.

Reiner Windisch arbeitet direkt in der nahe gelegenen Bewegungswerkstatt und kommt fast täglich in den Frischemarkt. Er liebt es, mit dem Ehepaar zu plauschen. Auch Marvin Köhl ist Stammkunde, weil er direkt um die Ecke wohnt. Er schätzt das Sortiment sehr: „Wenn ich was beim Einkaufen vergessen habe, ist dieser Laden eine einzigartige, schnelle und vor allem günstige Alternative“, sagt er und fügt hinzu: „Wenn ich mal ein paar Tage nicht komme, werde ich direkt gefragt, was los war.“ Auch hier lebt das, was einen Tante-Emma-Laden ausmacht, weiter: Dort gab es sie nämlich noch, die intakten persönlichen Beziehungen zwischen dem Händler und seinen Kunden.