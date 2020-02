Einbrecher festgenommen: Aufmerksame Zeugin hilft Polizei

Polizei nimmt in Essen-Altenessen zwei Einbrecher fest, die in ein Sportgeschäft einsteigen wollten. (Symbolbild)

Essen. Die Polizei hat im Essener Stadtteil Altenessen-Süd zwei Männer festgenommen, die in ein Geschäft einbrechen wollten.

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Samstagmorgen zwei Einbrecher festgenommen. Die jungen Männer, 19 und 21 Jahre alt, wollten den Angaben zufolge in ein Sportgeschäft auf der Altenessener Straße in Altenessen-Süd einbrechen. Bevor ihnen das gelang, klickten die Handschellen.

Laut Polizei waren der Frau die beiden Männer gegen 3 Uhr morgens aufgefallen, weil sie einige Zeit an dem Haus standen und sich umschauten. Als dann einer der beiden versuchte, mit einem Brecheisen die Eingangstür aufzuhebeln, alarmierte sie die Polizei. Die beiden Männer ließen sich von der Polizei am Tatort „widerstandslos“ festnehmen.