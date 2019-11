Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Lobby für die Kinder und ihre Rechte

Der Kinderschutzbund Essen e.V. betreibt stadtweit 20 Einrichtungen, in denen 350 Fachkräfte arbeiten und sich 500 Ehrenamtliche engagieren. Das Spektrum reicht von Kitas und Familienzentren über Beratungs- und Bildungsangebote wie den Lernhäusern bis zu den Kindernotaufnahmen „Spatzennest“ und „Kleine Spatzen“. Der Kinderschutzbund versteht sich auch als Lobby für Kinder.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der UN-Kinderrechtskonvention lud der Kinderschutzbund Essen am Dienstag (19.11.2019) zum Fachtag unter dem Titel „Welterbe Kinderrechte!“ auf Zollverein. 250 Mitarbeiter von Kitas, Jugendhilfe, Kinderschutzbund etc. nahmen teil. In Vorträgen, Podiumsgespräch und Workshops ging es u.a. um die Umsetzung der UN-Kinderrechte im pädagogischen Alltag von Kitas und Schulen.