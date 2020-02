Einen guten Arzt finden

Spezialisten raten dringend, sich bei einem Schönheits-Eingriff ausschließlich in die Hände von Fachärzten zu begeben. Es gebe auch schwarze Schafe und Billiganbieter auf dem Markt. Listen halten die Vereinigung der Deutschen Plastischen Chirurgen und die Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen bereit.

Dr. Eva Kusch hat in Düsseldorf Humanmedizin studiert und sich früh auf die Plastische und Ästhetische Chirurgie spezialisiert. Unter anderem hat sie in Krankenhäusern in Hattingen und Essen gearbeitet, bevor sie mit ihrem Kollegen Thorsten Wiens eine Praxis in Rüttenscheid gründete.