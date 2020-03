Eine neue Eltern-Initiative im Essener Süden fordert von der Stadt Essen, bei den Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen Kinder aus Essen gegenüber Kindern aus Nachbarstädten zu bevorzugen. Etwa 80 Eltern würden die Forderungen derzeit unterstützen, heißt es. Doch Fachleute warnen: Kinder aus Nachbarstädten auszuschließen, könnte sich in mehrerer Hinsicht als Eigentor erweisen.

Anlass zur Gründung der Initiative sind die Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen fürs kommende Schuljahr 2020/21. Die Anmeldephase endete Mitte Februar. Zu viele Anmeldungen erhielt vor allem das Grashof-Gymnasium in Bredeney, es musste nach Angaben des Schulleiters Holger Ellwanger 36 Kinder abweisen. Beim Theodor-Heuss-Gymnasium in Kettwig spricht man von elf Anmeldungen zu viel; auch das Goethe-Gymnasium in Bredeney konnte nicht alle angemeldeten Kinder aufnehmen. Gleiches gilt unter anderem für das Gymnasium Überruhr und Werden. Auch einige Realschulen verzeichneten deutliche Überhänge bei den Anmeldungen.

Der Wohnort spielt keine Rolle bei weiterführenden Schulen

Das Schulgesetz schreibt vor: Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die räumlichen Kapazitäten einer Schule, müssen Ablehnungen ausgesprochen werden. Wer nicht genommen wird, muss das Los entscheiden. Während bei Grundschulen auch die Entfernung zum Wohnort eine Rolle spielt bei der Auswahl der Kinder, zählt an den weiterführenden Schulen nur das Kriterium „Geschwisterkind“. Darüber hinaus muss bei der Auswahl der Kinder auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen geachtet werden. Der Wohnort spielt ausdrücklich keine Rolle.

„Das ist ungerecht, denn es sind Kinder aus Heiligenhaus oder Mülheim aufgenommen worden, während Familien, die wenige hundert Meter weit entfernt von der Schule wohnen, ihr Kind jetzt nach Rüttenscheid aufs Gymnasium schicken müssen“, heißt es aus dem Umfeld des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) in Kettwig. Die örtliche Politik hat sich längst eingeschaltet: „Wir möchten sicherstellen, dass Schüler in Zukunft vorrangig wohnortnah beschult werden können“, sagt zum Beispiel Guntmar Kipphardt, CDU-Ratsherr aus Kettwig. „Ein kurzer Weg zur Schule sollte eines der Kriterien Nummer eins sein“, pflichtet ihm Jan Robert Belouschek bei, der für die SPD in der Bezirksvertretung IX sitzt.

Die betroffenen Eltern verweisen in die Nachbarstadt Düsseldorf: Dort werden Kinder aus der Heimat-Kommune im Zweifel Kindern aus Nachbarstädten bei den Schulanmeldungen vorgezogen. Ein entsprechender Beschluss wurde schon 2014 gefasst.

3600 Schüler kommen täglich aus den Nachbarstädten nach Essen

Im Schuljahr 2018/19 kamen rund zehn Prozent der Essener Schüler aus anderen NRW-Städten – gezählt wurden rund 9.000 so genannter „Einpendler“. Die meisten Schüler, die aus Nachbarstädten kommen und in Essen eine Schule besuchen, gehen auf ein Berufskolleg (mehr als 6.600). Die größten Schnittmengen bei den „Einpendlern“ bieten Essens Nachbarstädte Mülheim (mehr als 1.000 Einpendler) und Gelsenkirchen (mehr als 1.100 Einpendler). Umgekehrt sind die Zahlen geringer: Mehr als 3.600 Kinder und Jugendliche, die in Essen wohnen, gehen in einer anderen Stadt in die Schule – die meisten (mehr als 960) nach Mülheim oder Gelsenkirchen (517). Auch bei den so genannten „Auspendlern“, so nennt man die Essener Schüler, die in einer anderen Stadt Unterricht erhalten, stellen die Berufskolleg-Schüler die deutliche Mehrheit (mehr als 2.500).

So sehr die Ortspolitiker im Essener Süden die Anliegen der betroffenen Eltern unterstützen wollen – stadtweit finden sie wohl keine Mehrheit für die Idee, dass Essener Schulen künftig Essener Kinder gegenüber Kindern aus Nachbarstädten bevorzugen. Würde man jetzt zwischen den Revier-Kommunen Mauern hochziehen, heißt es seitens vieler Praktiker und Verwaltungs-Experten, wäre das ein Eigentor. Erstens: Den Schulen am Essener Stadtrand würde diese Regel schaden, denn sie profitieren zum Beispiel von Schülern aus Mülheim oder Gelsenkirchen. Zweitens: Familien, die am Stadtrand wohnen, könnten ihr Kind nicht mehr zur nächstgelegenen Schule schicken – die eben häufig jenseits der Stadtgrenze liegt. Das gilt im Übrigen besonders für Gesamtschulen: „Wer in Kettwig wohnt und auf eine Gesamtschule möchte, orientiert sich immer nach Heiligenhaus oder Mülheim“, heißt es.

Essen Zu wenig Plätze Während bei den Gesamtschulen unterm Strich stadtweit rund 200 Plätze fehlen, geht die Rechnung bei den Realschulen und Gymnasien zumindest statistisch immer noch auf: Man habe jedem abgelehnten Kind mindestens zwei Ersatzschulen anbieten können, heißt es seitens der Schulverwaltung. Dass diese Schulen nicht immer wohnortnah liegen, sei nicht zu verhindern. Grundsätzlich betonen Kritiker der Forderung, Essener Kinder zu bevorzugen, dass die Frage des Stadtteils im Zuge der Jugend eines Kindes ohnehin unwichtiger werde – anders als noch bei den Grundschulen. Spätestens in der Pubertät würden viele Jungen und Mädchen ihren Radius erheblich ausweiten.

Drittens: Essener Schulen, die ein besonderes Profil haben und in der ganzen Region damit werben, hätten das Nachsehen, wenn sie nicht mehr – wie bislang – unbegrenzt Schüler aus Nachbarstädten nehmen könnten. Beispiele: das Helmholtz-Gymnasium in Rüttenscheid mit seinem besonderen Sport-Schwerpunkt oder Werden mit seinem bundesweit einzigartigen Tanz-Abitur.

Modulbauten für mehr Platz könnten eine Lösung sein

Was kann die Lösung sein: In Bredeney, wo sowohl Goethe- als auch Grashof-Gymnasium Schüler ablehnen mussten, wünscht man sich Erweiterungsbauten, damit dauerhaft mehr Kinder aufgenommen werden können – und damit die Möglichkeit der Schulen, einfach eine Klasse mehr pro Jahrgang zu eröffnen bei hohen Anmeldezahlen, künftig deutlich einfacher wird und nicht, wie zuletzt, immer die Ausnahme bleibt.

Schwacher Trost: Die Gesamtschulen im Essener Stadtgebiet müssen schon seit Jahren massiv umverteilen nach den Anmeldungen, weil die Beliebtheit der Standorte sehr unterschiedlich ist. Die Gesamtschule Borbeck muss zum Beispiel jedes Jahr aufs Neue mehr als 100 Kinder ablehnen. Ob der geplante Gesamtschul-Neubau in Altenessen da Abhilfe schafft, bleibt abzuwarten.