Ensemble Ruhr spielt Konzerte direkt vor der Haustür

Essen. Mit Musik gegen Quarantäne: Ensemble Ruhr startet eine neue Konzertreihe. Künstler geben Minikonzerte in Gärten und auf Bürgersteigen.

So geht Hausmusik in Zeiten von Corona: Das Ensemble Ruhr, eines der renommiertesten Kammerorchester des Ruhrgebiets, will in diesen Tagen explizit für Menschen spielen, die ihre Häuser oder Wohnungen nicht verlassen dürfen, da sie zur Risikogruppe gehören. Wer sich oder andere mit Musik beschenken will, kann sich direkt an das Ensemble wenden und Kultur „vor Ort“ erleben.

Als Ensemble aus der Region wolle man einen Beitrag leisten, mit Musik und Kultur in diesen schwierigen Zeiten eine Freude zu bereiten und den kulturellen Stillstand zu durchbrechen, heißt es in der Mitteilung des Ensembles Ruhr. In Minikonzerten spielen die Musiker deshalb nun allein oder zu zweit für isolierte Menschen in den Gärten, auf der Terrasse, dem Bürgersteig oder im Innenhof, eben „Vor Ort“. Die neuen Bühnen sind für das experimentierfreudige Ensemble Ruhr nicht ganz ungewöhnlich, das sonst auch schon mal in Friseursalons, in Werkstätten und Biogasanlagen spielt.

Zurück bleibt manchmal auch eine Straßenmalerei auf dem Bürgersteig

Neben Mitgliedern des Ensembles Ruhr haben sich auch Freunde eines anderen Genres wie ein Jazzduo, Holzbläser oder eine Sopranistin mit einer Akkordeonistin der Aktion angeschlossen. Das Besondere: Für die Konzerte kooperiert das Ensemble Ruhr mit der Kreativen Klasse e.V. Essen. Bildende und darstellende Künstler wollen die Minikonzerte so zu einem Erlebnis für alle Sinne machen und hinterlassen z.B. mit einer Straßenmalerei auf dem Bürgersteig etwas Bleibendes für den Beschenkten.

Alle, die ein Konzert unter Einhaltung aller Corona-bedingten Schutz- und Hygienemaßnahmen genießen oder ihren Großeltern, Eltern, Verwandten, Freunden oder Nachbarn eine Überraschung schenken möchten, können an info@ensembleruhr.de eine E-Mail schreiben und sich mit dem Ensemble Ruhr in Verbindung setzen.