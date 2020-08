Erneut Stromausfall - 1700 Einwohner betroffen

Kein Strom in Teilen des Essener Westens.

Essen. Am Vormittag ist der Strom in Teilen von Borbeck und Schönebeck ausgefallen. Noch sind nicht alle Haushalte wieder am Netz.

In der Stadt hat es am Freitag erneut einen größeren Stromausfall gegeben. Am Freitagmorgen waren Teile von Borbeck und Schönebeck betroffen, wie der Netzbetreiber Westnetz bestätigte. Die Ursache ist zum Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Mitarbeiter würden noch danach forschen.

Der Strom war gegen 9.30 Uhr ausgefallen. Nach Angaben von Westnetz hatten rund 1700 Einwohner keinen Strom - ausgerechnet an diesem heißen Sommervormittag. Auch zwei Stunden später sind noch nicht alle der betroffenen Haushalte wieder versorgt, heißt es. Unter anderem gab es keinen Strom in Teilen der Frintroper Straße/Ecke Heißener Straße, der Borbecker Straße, Dreigrabenfeld und Fliegenbusch.

Stromausfall am Donnerstag in Altenessen

Bereits am Vortag hatte es einen größeren Stromausfall in Altenessen gegeben. Dort war bei einer Bomben-Sondierungsbohrung eine Stromleitung getroffen worden.