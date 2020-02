Essen-Altenessen. Klinik in Essen-Altenessen hat alle Eltern zur Happy-Baby-Party eingeladen, die in den letzten 18 Monaten dort ein Kind zur Welt gebracht haben.

Frühstück, Massage und ganz viele strahlende Babyaugen: Das Altenessener Marienhospital hat für frisch gebackene Eltern und ihre Kinder eine große Happy-Baby-Party geschmissen.

Normalerweise findet die sogenannte Baby-Party etwa zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin statt – zumindest im traditionellen Sinne. Diesen erweiterte das Marienhospital in Altenessen allerdings mit einer Premiere am Wochenende: Zur Happy-Baby-Party waren alle Eltern eingeladen, die in den letzten anderthalb Jahren in dem katholischen Krankenhaus ein Kind zur Welt gebracht hatten.

98 Eltern sind mit ihren 70 Kindern gekommen

950 Eltern wurden persönlich eingeladen, davon sind 98 Erwachsene mit ihren 70 Kinder nach Altenessen gekommen. Dort beschert ihnen ein Team aus Pflegenden, Hebammen, Ärzten, Therapeuten und Verwaltungsnachwuchs vor Ort einen schönen stressfreien Samstagmorgen.

Katharina Landorff aus der Unternehmenskommunikation hat die Veranstaltung ins Leben gerufen: „Ich wollte eine Party organisieren abseits von Hüpfburgen und Sonne – eine, die auch im Winter bei schlechtem Wetter funktioniert“, sagt sie und fügt hinzu: „Eltern sind gerade in den ersten Monaten häufig gestresst. Da ist so ein Familienfest vielleicht genau das Richtige.“

Auszeit für gestresste Eltern

Dafür hat sich die Pressesprecherin, die ebenfalls Mutter ist, viele Annehmlichkeiten für die jungen Eltern einfallen lassen: So startet die Happy-Baby-Party mit einem großen Frühstücksbuffet. Bei ein paar Tassen Kaffee oder Tee finden die Erwachsenen Zeit, sich mit anderen frisch gebackenen Eltern auszutauschen. „Wer bringt bei euch das Kind ins Bett und wie viel hat es bei der Geburt gewogen?“, ist der Anfang vieler Gespräche. Und wer das aktuelle Gewicht seines Kindes nicht kennt, kann es direkt vor Ort von einer Krankenschwester wiegen lassen.

Eltern Oliver und Sabrina Schelletter sind mit ihrer elf Wochen alten Tochter Antonia zur Baby-Party gekommen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Für eine kurze entspannende Auszeit sorgt währenddessen das Physiotherapie-Team des Marienhospitals. In einem kleinen, ruhigen Raum können sich die Eltern den Rücken massieren lassen. Sabrina Schelletter strahlt, nachdem sie das Zimmer verlassen hat: „Das tat so gut. Ich hatte seit der Geburt Verspannungen im Rücken.“

Erst elf Wochen zuvor hat sie ihre Tochter Antonia in dem Krankenhaus zur Welt gebracht, die natürlich auch mit dabei ist. Für junge Mütter wie sie stehen an diesem Vormittag auch Hebammen und Ärzte für alle Art von Fragen bereit

Sportübungen mit dem Baby in der Bauchtrage

Ein weiterer Höhepunkt, insbesondere für die Mütter, ist das Kanga-Training. „Eltern müssen ihr Kind oft anderweitig beschäftigt bekommen, wenn sie Sport machen wollen“, erklärt Trainerin Nicole Berndsen. Sie zeigte den Müttern einfache Sportübungen, die sich mit dem Kind kombinieren lassen: Kniebeugen mit Baby auf dem Rücken zum Beispiel. Oder Dehnübungen mit dem Baby in der Bauchtrage.

Und natürlich gibt es für die vielen Kinder schöne Angebote: Andreas und Jennifer Witte sind seit acht Monaten stolze Eltern und gerade mit ihrem Kind an der „Teddy-Doktor-Station“. Dort gab es Stofftiere in allen Formen und Farben, die die Kinder mit Pflaster und Verband verarzten können. In einer Lesehöhle mit Kissen gibt es Geschichten, und im Kreativraum bemalen die Kleinen eine lange Tapetenrolle, die später auf der Geburtshilfe-Station aufgehängt wird.

Und für die ganz Kleinen gab es eine große, rote Spiellandschaft, auf der mit Plastikautos, Puppen und Rasseln getobt wurde. Doch der Clou ist die Fotobox: Die ist während der dreistündigen Baby-Party umlagert und wird ausgiebig für Familienfotos genutzt.