Essen: 16-Jähriger fälscht Ausweis, um Alkohol zu kaufen

Essen. Ein Jugendlicher wurde von der Bundespolizei am Hauptbahnhof erwischt. Er hatte einen manipulierten Ausweis und einen Elektroschocker bei sich.

Einen gefälschten Ausweis und einen als Taschenlampe geplanten Elektroschocker haben Bundespolizisten am Montag bei der Überprüfung eines Jugendlichen am Essener Hauptbahnhof sichergestellt. Der 16-Jährige hatte sein Alter um zwei Jahre nach oben "korrigiert", um Alkohol kaufen zu können. Gegen den jungen Mann wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und "Veränderung von amtlichen Ausweisen" ermittelt, berichtete die Behörde am Dienstag.

Als die Beamten den Jugendlichen nach seinem Ausweis fragten, entgegnete er, keinen dabei zu haben. Daraufhin baten die Bundepolizisten den Essener, seine Personalien zu nennen. Er überlegte zunächst auffallend lang, öffnete dann seine Bauchtasche und übergab ihnen die Krankenversichertenkarte. Dabei sahen die Polizisten eine Taschenlampe in seinem Umhängebeutel.

Waffe und Ausweis wurden sichergestellt

Sie fragten den Jugendlichen nun, ob er gefährliche Gegenstände dabei habe. Dieses wurde verneint, während er versuchte, die Lampe zu verbergen. Der Grund dafür stellte sich schnell heraus, denn bei der vermeintlichen Taschenlampe handelte es sich um einen "getarnten" und verbotenen Taser. Während einer weiteren Nachschau, fanden die Bundespolizisten dann auch den Ausweis des 16-Jährigen. Warum er diesen offensichtlich nicht aushändigen wollte, klärte sich schnell. Er hatte sein Alter um zwei Jahre nach oben korrigiert, um Alkohol kaufen zu können. Der Ausweis und die Waffe wurden sichergestellt.

