Essen 2019: Von Razzien bis Hitze, von E-Roller bis Zombies

JANUAR

1. Januar. Das neue Jahr startet an der Stadtgrenze zu Bottrop mit einer Amokfahrt. Ein 50-Jähriger rast mit seinem Mercedes auf Menschen los – erst in der Nachbarstadt, dann an einer Bushaltestelle an der Borbecker Schloßstraße, wo er jemandem absichtlich über den Fuß fährt. Insgesamt werden 14 Menschen verletzt. Im Dezember wird ihm der Prozess gemacht – der Mann, der offenbar aus Fremdenhass handelte, muss auf unbestimmte Zeit in die Psychiatrie.

Razzia von Polizei und Zoll in der Essener Diskothek Essence an der Viehofer Straße, NRW-Innenminister Herbert Reul war ebenfalls vor Ort. Foto: Christoph Reichwein (crei)

14. Januar. Mit großem Aufwand kontrollieren Polizei, Zoll und Ordnungsamt die Shisha-Bars in der nördlichen Innenstadt. Innenminister Herbert Reul ist mit dabei. Das Land wird in diesem Jahr regelmäßig und publikumswirksam mit Großaufgeboten verdächtige Gastro-Betriebe und Wohnungen durchsuchen. Das soll langfristig gegen die Clan-Kriminalität helfen.

25. Januar. Karstadt und die Galeria Kaufhof fusionieren. Die gute Nachricht für Essen: Die Zentrale des neuen Konzern bleibt in Essen. Köln als Standort der Kaufhof-Zentrale hat das Nachsehen. Wirtschaftsförderung und Oberbürgermeister, die sich um den Verbleib bemüht hatten, sind stolz auf ihren Erfolg.

FEBRUAR

1. Februar: Bei Bauarbeiten an der Gummertstraße in Rüttenscheid wird ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung findet ausnahmsweise mehrere Tage später statt, denn erst muss geklärt werden, ob das Krupp-Krankenhaus geräumt werden muss. Zum Glück ist dies nicht der Fall - doch die A52 wird gesperrt. Die Meldung von Bombenfunden und aufwändigen Entschärfungen wird in diesem Jahr fast Alltag werden: Insgesamt 24 Blindgänger werden bis Dezember 2019 gefunden - ein neuer Spitzenwert.

3. Februar: Der Vorstand der Essener SPD empfiehlt einstimmig den Chef der Essener Arbeiterwohlfahrt (AWo), Oliver Kern, als neuen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im Herbst 2020. „Das wird kein leichtes Spiel“, prophezeit Kern allen Mitbewerbern, „ich bin nicht der Rohrkrepierer.“ Amtsinhaber Thomas Kufen (CDU) erfreut sich allerdings konstant guter Beliebtheitswerte.

Awo-Geschäftsführer Oliver Kern ist Kandidat der SPD für die Oberbürgermeisterwahl 2020. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

6. Februar: Die Zahl der fehlenden Betreuungsplätze in Essener Kindertagesstätten erreicht einen neuen Höchststand. Einer aktuellen Statistik zufolge gibt es 2900 Plätze in den Einrichtungen oder bei Tageseltern zu wenig. Der Oberbürgermeister ruft eine Runde ein, die künftig regelmäßig tagt: den „Kita-Gipfel“. Investoren und Gebäudebesitzer sollen stärker als bislang dazu bewegt werden, sich an der Einrichtung oder am Bau neuer Kitas zu beteiligen.

7. Februar: Dramatischer Unfall am U-Bahnhof „II. Schichtstraße“ in Altenessen: Eine U-Bahn schleift einen 13-jährigen Schüler rund 200 Meter weit mit. Offenbar hatte sich der Jacken-Ärmel des Jungen in der Tür verfangen. Der Junge schwebt lange in Lebensgefahr. Im Juni besucht Oberbürgermeister Kufen das Unfallopfer im Krankenhaus, berichtet später: Der 13-Jährige befinde sich auf dem Weg der Genesung, „doch der Unfall wird sein zukünftiges Leben verändern.“ Die Ruhrbahn stattet später sämtliche U-Bahn-Türen mit Warn-Aufklebern aus und verbreitet übers Internet ein Video, das vor den Gefahren an den Türen warnen soll. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen den Fahrer werden im September eingestellt.

10. Februar: Mit einem großen Festakt beginnt die Volkshochschule ein Jahr der Feierlichkeiten – sie wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Unter dem Motto „Aufbrüche“ gibt es im ganzen Jahr knapp 80 Veranstaltungen, die die Zeit der VHS-Gründung, ihre politischen Strömungen und künstlerischen Bewegungen thematisiert.

12. Februar: Die Sparkasse schafft die Krawattenpflicht für ihre Mitarbeiter ab. Der Versuch, den Mitarbeitern etwas lässigere Kleidung zu gestatten, läuft zunächst ein Jahr auf Probe. Ende Januar 2020 wird neu entschieden, ob die neue Freiheit beibehalten wird.

MÄRZ

Die Steeler Jungs liefen mit beim Freisenbrucher Karneval - Proteste waren die Folge. Foto: Privat

5. März: Eklat beim Karneval: Beim traditionsreichen Umzug am Karnevals-Sonntag im östlichen Stadtteil Freisenbruch sind auch die „Steeler Jungs“ dabei. Die selbsternannte Bürgerwehr, die regelmäßig durch Steele patrouilliert und zur rechte Szene gezählt wird, tarnt sich bei dem Umzug als „Steeler Jecken“. Die Organisatoren des Freisenbrucher Umzugs, die „Freisenbrucher Gänsereiter“, sind geschockt: „Wir sind arglistig getäuscht worden.“ Der Wagen der „Steeler Jungs“ war mit markigen Sprüchen aufgefallen wie „Schützt Euch vor den Zecken – helau, die Steeler Jecken“. Die Steeler Jungs werden das ganze Jahr noch beschäftigen – im Sommer organisieren sie eine rechte Demo, zu der über 300 Teilnehmer erscheinen; bundesweit bekannte Nazi-Größen sind dabei. Im November lädt Oberbürgermeister Thomas Kufen zu einem „Sorgen-Gipfel“ ein, um das Problem zu besprechen.

7. März: Unruhe in Stadtwald und Bredeney. Offenbar ist ein Serientäter unterwegs, der Frauen vergewaltigt. Die Polizei ordnet drei Delikte der letzten Monate ein- und demselben Täter zu. Mit großem Aufwand wird der Mann gesucht, es gibt auch ein Phantombild. Mehrere Männer werden zur Speichelprobe gebeten, eine Belohnung von 4.000 Euro ausgelobt – alles ohne Erfolg. Bis heute läuft der Mann frei herum.

9. März: Stadtweite Trauer um Kurt Thielemann. Der Inhaber der gleichnamigen Tanzschule ist mehreren Generationen ein Begriff für Cha-Cha-Cha und gute Manieren. Thielemann, bis 2012 an der Goethestraße in Rüttenscheid ansässig, gehörte über Jahrzehnte zu den führenden Tanzschulen in Essen. Thielemann stirbt im Alter von 79 Jahren.

Bizarr muten die Reste des McLaren-Sportwagens an, die nach dem Unfall mit Todesfolge übrig blieben. Hier eine Achse mit dem Motorblock. Foto: WTVnews

20. März: Auf der A52 verliert ein 23-Jähriger aus Bredeney die Kontrolle über seinen Sportwagen McLaren (500 PS), das Fahrzeug stürzt die Böschung herunter. Die Beifahrerin (18) stirbt vor Ort. Die Ermittlungen in diesem tragischen Fall dauern an.

29. März: Ein 19-Jähriger aus Tadschikistan löst einen großen Polizei-Einsatz aus. Mit seinem Opel rast er vormittags durch die Fußgängerzone, gefährdet zahlreiche Menschen. Nur durch Glück wird niemand verletzt. Es stellt sich heraus, dass der Mann Ärger mit seiner Bank hatte und deshalb die Amok-Fahrt startete. Weil die Ermittlungsbehörden einen Terror-Hintergrund nicht ausschlossen, wurde die Generalbundesanwaltschaft eingeschaltet und gegen Landsleute des Täters in der ganzen Bundesrepublik ermittelt.

APRIL

9. April. Der Stadtgarten in Steele wird unter Denkmalschutz gestellt. Der Stadtgarten wurde 1911 eröffnet. Die Denkmalbehörde lobt die geschwungenen Wege, die geometrische Formensprache, die weitläufige Rasenfläche.

15. April. Kurz vor den Osterferien feiern angehende Abiturienten wieder „Motto-Tage“ und kommen verkleidet an ihre Schulen. Am Regattaturm am Baldeneysee, einem Treffpunkt für viele Gymnasiasten während der „Motto-Tage“, bleibt deshalb viel Müll liegen. Eine Party läuft sogar völlig aus dem Ruder, es werden Flaschen nach Polizisten geworfen.

Müllberge sind im Frühjahr leider üblich geworden in den Essener Parks - hier auf der Brehminsel in Werden. Foto: privat

24. April. Und noch mehr Müll in öffentlichen Grünflächen: Nach den Osterfeiertagen ist es besonders schlimm. Wilde Mülldeponien wachsen rund um überfüllte Mülleimer auf der Brehminsel in Werden, im Stadtgarten an der Huyssenallee, im Krayer Volksgarten, im Kaiser-Wilhelm-Park in Altenessen. Und das, obwohl Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe auch an Karfreitag und an Ostermontag im Einsatz waren.

MAI

7. Mai: Das Café Hayati im Grillo-Theater gibt nach nur drei Jahren auf. Damit wird die Geschichte der gescheiterten Gastronomiebetriebe im Grillo-Theater um ein weiteres Kapitel fortgesetzt. Im „Hayati“ wurden Flüchtlinge in die Service- und Gastroarbeit eingebunden. Es sei nicht gelungen, das Projekt von Grillo und der CSE, einer Tochterfirma der Caritas, langfristig wirtschaftlich zu betreiben, teilen die Verantwortlichen mit.

13. Mai: In vielen katholischen Gemeinden in Essen wächst der Widerstand gegen die Kirchenführung. Es geht um den Umgang der katholischen Kirche mit sexuellen Übergriffen durch Geistliche, aber auch den Ausschluss von Frauen von wichtigen Ämtern. In Burgaltendorf entsteht die Initiative „Nicht mit uns“, mehrere Gemeinden schließen sich der Bewegung „Maria 2.0“ an, viele Frauen, in zahllosen Ehrenämtern tätig, treten in den Streik, lassen ihre Arbeit ruhen, betreten nicht mehr die Kirche. Im Juli übergibt die Initiative „Nicht mit uns“ 1411 Unterschriften an Ruhrbischof Overbeck.

Die Europawahl verbannte Essens Sozialdemokraten nicht nur auf Platz 3 der abgegebenen Stimmen, sie bescherte auch Guido Reil, früher SPD-Hinterbänkler im Essener Stadtrat, ein Mandat im Europa-Parlament. Allerdings für die AfD. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

20. Mai. Sechs Monate nach dem Start der „Mängelmelder“-App zieht die Stadt eine positive Bilanz: Bislang hätten mehr als 5700 Bürger wilde Müllkippen und Dreck-Ecken per Smartphone gemeldet. Bei den Entsorgungsbetrieben und bei der Essener Arbeits- und Beschäftigungsgesellschaft seien neue Teams für die Beseitigung gebildet worden. Durch die App sei die Zahl der gemeldeten Dreck-Ecken viermal höher als in den Vorjahren.

26. Mai: Europawahl in Essen – mit historischem Ergebnis: Die SPD ist nur noch drittstärkste Kraft. Die CDU erhält 23,4 Prozent, die Grünen 22,8, die SPD kommt auf 20,9 Prozent. Die AfD holt stadtweit 10,4 Prozent. Ihren Spitzenwert erzielt die AfD in Karnap 21,9 Prozent. Dort wohnt der ehemalige Sozialdemokrat Guido Reil. Reil zieht für die AfD ins Brüsseler Parlament ein.

JUNI

3. Juni: Es wird der heißeste Juni seit Beginn der Wetterdaten-Aufzeichnungen. Allein das Seaside Beach, die Badestelle im Baldeneysee, zählt am ersten Juni-Wochenende 3.000 Besucher. Am Ende der Schwimmbad-Saison werden im Grugabad mehr als 380.000 Gäste gewesen sein – und die Stadt verkündet die schlechte Nachricht, dass eine Sanierung des Grugabads 34 Millionen Euro kosten würde, nicht wie bislang geschätzt, etwa 15 Millionen Euro.

9. Juni: Die Klasse 6e des Rüttenscheider Helmholtz-Gymnasiums gewinnt bei der Fernsehsendung „Die beste Klasse Deutschlands“. Sie setzt sich in mehreren Runden schwieriger Quizfragen durch und darf nach Athen fliegen.

10. Juni: Die Ruhrbahn führt auf einigen Buslinien neue Takte ein. Vielfach wird jetzt stundenweise im 5-Minuten-Rhythmus gefahren. In Heisingen protestieren Eltern, dass wegen des neuen Taktes die Schulbusse entfallen sollen – die Ruhrbahn nimmt sie wieder in Betrieb, nachdem der Protest nicht abebbt.

12. Juni: Zehn Kitas der Caritas-Tochtergesellschaft CSE erklären sich offiziell zur „handyfreien Zone“. Smartphones von Erzieherinnen und Eltern werden verbannt, müssen in den Taschen bleiben. Vereinzelte Einrichtungen im Stadtgebiet verfahren so schon länger.

Szene in dem Handy-Video, das die Polizei im Fall der Tötung von Adel B. in Erklärungsnot brachte. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

19. Juni: In Altendorf erschießt die Polizei einen 32-Jährigen bei einem Einsatz. Er war zuvor mit einem Messer bewaffnet durch den Stadtteil gelaufen. Verwandte und Nachbarn erheben später schwere Proteste gegen die Polizei, der Mann sei vorsätzlich ermordet worden. Ein Handy-Video vom Einsatz setzt die Polizei unter Druck. Laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind die Vorwürfe nicht haltbar: Die Ermittlungen werden im September eingestellt.

26. Juni: Die Hitzewelle schlägt zu – mehrere Tage lang ist es 37 Grad in Essen. Die Freibäder melden starken Ansturm, doch im Oststadtbad kommt es zu Prügeleien: Ein Schwimmmeister wird von Gästen bedroht und angegriffen. Die Bäder setzen daraufhin mehr Security-Personal ein.

29. Juni: Grundsteinlegung in Kray: An der Eckenbergstraße legt der Discounter Aldi den Grundstein für seine neue Firmenzentrale. Sie bietet Platz für 2000 Mitarbeiter und soll im Jahr 2022 fertig sein. Später wird bekannt, dass Aldi sein Stammhaus, die erste Filiale in der Schonnebecker Huestraße, schließen wird.

JULI

10. Juli. Die Stadt verzichtet anders als viele andere Kommunen darauf, den „Klimanotstand“ auszurufen. CDU, SPD und FDP beschließen stattdessen, dem Klimaschutz künftig „hohe Priorität“ einzuräumen. Befürchtet wird ein „Bürokratiemonster“, das man sich mit einer solchen Festlegung ins Haus hole. Grüne, Linke und Klimaschutz-Aktivisten wie die Schülerbewegung „Fridays for Future“ sind wütend über diese Entscheidung.

So soll das neue „Bürgerrathaus“ der Stadt Essen aussehen. Nicht allen gefällt der Bau. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

11. Juli. Beschlossen: Dort, wo jetzt noch das alte Hauptbad steht, wird ein Bürger-Rathaus entstehen, das als 14-stöckiger Hochhauskomplex geplant ist. Das Sozialamt soll dort einziehen, außerdem Teile des Jugendamtes und Jobcenter. Der Entwurf erntet viel Kritik. Von einem „gesichtslosen Klotz“ ist die Rede.

23. Juli: Großbrand in Bergeborbeck. Alte Teppiche, gelagert auf dem Gelände eines Recycling-Unternehmens, stehen in Flammen. Die schwarze Rauchsäule ist in weiten Teilen der Stadt sichtbar. Die Feuerwehr braucht mehrere Tage, um das Feuer zu löschen.

26. Juli: Nach einem Starkregen bleibt das Seaside Beach, die Badestelle am Baldeneysee, vier Tage lang geschlossen - obwohl es bis zu 39 Grad heiß ist. Die Verantwortlichen begründen das Verbot mit der Tatsache, dass beim Starkregen ungeklärtes Wasser aus einem Rückhaltebecken in den See floss. Deshalb ist mit einer erhöhten Keimbelastung zu rechnen. Für das nächste Jahr werden verbesserte Messtechniken angekündigt, die die Zahl der Badetage erhöhen sollen.

29. Juli. Am Ellernplatz in Altenessen verdurstet Luis, ein zweijähriger Junge in einer Wohnung, weil sein Vater ihn ohne Getränke in einem Zimmer eingesperrt hatte - trotz brütender Sommerhitze. Der 31-Jährige hatte die Türklinke des Zimmers abmontiert. Gegen ihn wird wegen Mordes ermittelt, der Prozess hat noch nicht begonnen.

AUGUST

12. August: Bei der Aldi-Erbin Babette Albrecht in Bredeney wird eingebrochen. Die Diebe erbeuten Schmuck, Bargeld und Gemälde. Der Wert der Beute beträgt mehrere Millionen.

Die E-Scooter eroberten ab dem Spätsommer auch Essen. Inzwischen gibt es bereits drei Anbieter. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

13. August: Hochzeits-Konvois, Angriffe auf Polizisten und hemmungslose Gewalt innerhalb verfeindeter Familien: Arabische Clans sind auch in diesem Jahr ein Thema. Und oft spielen dabei Handyfilme, die im Internet kursieren, eine entscheidende Rolle. Wie in diesem Fall: Clan-Mitglieder demütigen Polizisten auf der Steeler Straße, beschimpfen und bedrohen sie – das Video macht online die Runde und erhält sogar Zustimmung bei manchen Kommentatoren.

22. August: Der Anbieter „Lime“ stellt die ersten 150 E-Scooter in der Innenstadt auf. Die elektrisch betriebenen Tretroller werden in den nächsten Monaten für reichlich Gesprächsstoff sorgen: Sie verändern das Stadtbild massiv, weil sie im öffentlichen Raum abgestellt werden. Betrunkene Rollerfahrer sorgen schnell für die ersten Unfälle. Mittlerweile gibt es drei Anbieter von E-Scootern im Innenstadt-Bereich.

31. August: Beim Open-Air-Konzert der Rapper Marteria und Casper bricht bei einem Sturm eine LED-Wand von der Bühne und verletzt rund 30 Konzertbesucher, zwei schweben zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Das Konzert wird abgebrochen. Bis heute ist nicht geklärt, wie es zu dem dramatischen Unglück kam und wer dafür haftet.

SEPTEMBER

20. September: Bei der bislang größten Demo der Bewegung „Fridays for Future“ kommen zehnmal so viele Teilnehmer wie geplant: Mindestens 6.000 Schüler und Erwachsene ziehen durch die Innenstadt, um für eine konsequentere Klimaschutz-Politik zu demonstrieren.

Die Jugendbewegung Fridays for Future war auch in Essen aktiv. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

24. September. Die Stadt hatte die Bürger gebeten, bei einer Online-Umfrage mitzumachen: Wie gefällt Ihnen die Innenstadt? Knapp 5.000 Bürger machen mit – und bemängeln vor allem fehlende Atmosphäre und genügend Sauberkeit. Mit dem Umfrage-Format „Essen ist gefragt“ will die Stadt künftig öfter die ungefilterte Meinung der Bürger einholen.

25. September: Nach dreieinhalb Jahren beendet die Messe Essen offiziell ihre Umbau-Phase. Die neue Halle 5 wird eingeweiht. Gute Nachricht: Der Umbau wird gemeinhin nicht nur als gelungen bewertet, sondern auch die Kosten blieben im Rahmen – es blieb bei den veranschlagten 88,5 Millionen Euro.

25. September: Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff muss gehen. Der Essener Traditionskonzern ist wirtschaftlich in schwerem Fahrwasser, was absehbar auch für die Sicherheit der Arbeitsplätze in der Konzernzentrale Folgen haben wird.

OKTOBER

26. Oktober. In mehreren Stadtteilen wächst der Bürgerprotest gegen Wohnbaupläne. Bürger in Schönebeck, Haarzopf, Fulerum und Katernberg machen mobil gegen Pläne der Stadt, neuen Wohnraum zu schaffen. 28 Flächen standen zunächst in der Auswahl. Am Anfang stand ein Bürgerforum mit zufällig ausgewählten Personen – jetzt, nach ausgiebiger Diskussion, bleiben nur noch sieben Flächen für eine mögliche Bebauung übrig. Der Prozess steckt in der Sackgasse.

Der Zombie-Walk wurde in diesem Jahr zum Politikum, weil sich der Veranstalter und die Essen Marketing GmbH im Streit um den Termin verkrachten. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

29. Oktober. Erbitterte Diskussionen um den „Zombie-Walk“ zu Halloween: Der Veranstalter liegt im Streit mit der Essen Marketing Gesellschaft (EMG), die nicht wollte, dass geschminkte Gruselgestalter und Besucher des „Essen Light Festival“ kollidieren. Am Ende retten Grüne und Linke die Veranstaltung, indem sie sie als politische Demo anmelden. Doch es kommen in diesem Jahr nur wenige als Zombies geschminkte Teilnehmer.

30. Oktober. Noch mehr Ärger in der Innenstadt: Die traditionellen Stände, die Blumen, Obst und Bratwurst auf der Kettwiger Straße verkaufen, sollen verschwinden. Das führt zu Streit, und am Ende einigt man sich auf neue Standorte: die Blumenhändlerin bleibt, der Obststand wandert auf den Willy-Brandt-Platz.

NOVEMBER

7. November. Gegen die Clan-Kriminalität soll ein europaweit einmaliges Zentrum entstehen: Das „Haus der Sicherheit“ entsteht in Rüttenscheid. Polizei, Bundespolizei, Steuerfahndung, Zoll und Kommunen sollen dort eng wie nie zusammenarbeiten. Wann das „Haus der Sicherheit“ seinen Betrieb aufnimmt, ist noch offen.

Die kleine Amelie (4) schaut aus dem Fenster der 22. Etage im Rathaus Essen. Das Essener Rathaus feierte 2019 sein 40-jähriges Jubiläum. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

9. November: Das Rathaus wird 40 Jahre alt und feiert mit einem großen Familienfest.

12. November: Das Kreissportgericht verurteilt fast die komplette Mannschaft eines Kreisligisten. Wieder steht der BV Altenessen im Rampenlicht, der schon vor Jahren wegen Gewalt von sich reden machte. Betroffen ist die zweite Mannschaft. 13 Spieler und der Trainer werden für zwei Jahre gesperrt. Spieler waren auf den Schiedsrichter losgegangen und hatten ihn vor die Kabine gedrängt.

14. November: Nach mehrjähriger Pause kann es beim Radschnellweg RS 1 von Essen nach Bochum weitergehen: Die Politik einigt sich darauf, dass die Trasse, die derzeit an der Uni endet, in der Höhe des alten Bahndamms weitergeführt wird. Pläne für eine ebenerdige Führung als auch für eine Führung, die über Dächer und durch Häuser gehen sollte, werden zu den Akten gelegt. Wann der RS1 tatsächlich weitergebaut wird, ist noch offen.

18. November: Eklat beim Altenessener Ortsverein der SPD: Karlheinz Endruschat, stadtweit Partei-Vize, fällt bei seiner Bewerbung um ein Mandat für den Stadtrat im kommenden Jahr durch. Die Genossen wählen die Bezirksvertreterin Birgit Petereit. Endruschat, 68, galt zuletzt als Kritiker der Zuwanderung. Er spricht von einer „Kampagne“. Die Kommunalwahlen sind im September 2020.

Mehrdad Mostofizadeh, ist Kandidat der Grünen für die Oberbürgermeisterwahl in Essen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

23. November: Nach Jahren langer Diskussion gibt es freies W-Lan in der Innenstadt. Mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes geht das Gratis-Angebot für Smartphone-Besitzer an den Start. Das Angebot beschränkt sich bislang auf den Kennedyplatz und den Burgplatz.

25. November: „Ich trete an, um zu gewinnen“, sagt Mehrdad Mostofizadeh. Er ist offiziell der Kandidat der Grünen für die Wahl des Oberbürgermeisters.

DEZEMBER

2. Dezember: Es wird bekannt, dass der Online-Händler Amazon ein neues Verteilzentrum in Essen errichtet. Das Lager entsteht an der Pferdebahnstraße und soll 2020 an den Start gehen.

5. Dezember: Nach 21 Jahren wird Hans-Jürgen Best, Stadtdirektor und Planungs-Dezernent, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolger wird Martin Harter, zuletzt Stadtbaurat in Gelsenkirchen.

16. Dezember: Die Essen Marketing GmbH (EMG) und die Ruhrbahn eröffnen ein neues, gemeinsames Info-Center am Eingang der Kettwiger Straße. Die alte Touristikzentrale im Hotel Handelshof wird aufgegeben, auch das Kunden-Center der Ruhrbahn im U-Bahnhof Berliner Platz bleibt fortan geschlossen. Man verspricht einen „Top-Service in 1a-Lage“.

18. Dezember: In Burgaltendorf beschweren sich Anwohner einer neu gebauten Siedlung über nächtliches Glockengeläut der benachbarten Herz-Jesu-Kirche. Dagegen wiederum gegen Burgaltendorfer Bürger auf die Barrikaden und legen Unterschriftenlisten aus: Die Kirche soll die Glocken wieder läuten lassen - auch nachts.