Auf der Langenberger Straße in Essen-Überruhr verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Essen: 51-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Ein 51-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Überruhr-Holthausen leicht verletzt, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Das Ganze spielte sich in der Nacht von Samstag, 9. zu Sonntag, 10. Februar ab.

Der 51 Jahre alte Mann war mit seinem grünen VW auf der Langenberger Straße unterwegs - nach eigenen Aussagen in Fahrtrichtung Holthausen. In Höhe der S-Bahn-Haltestelle verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in die Leitplanke. Das Auto überschlug sich und landete auf der Seite. Anwohner eilten zur Hilfe. Der Fahrer konnte sich wohl eigenständig aus einem VW befreien. Mit einer deutlichen Alkoholfahne wurde er im Rettungswagen behandelt. Die Beamten vor Ort unterzogen dem 51-Jährigen einen Atemalkoholtest, dieser fiel auch mit über 1,0 Promille aus. Die Polizei sicherte den Führerschein.

Der Fahrer kletterte offenbar nur leicht verletzt selbstständig aus dem Wagen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Langenberger Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.