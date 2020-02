Essen: „Ballet Revolución“ bringt Kuba-Feeling ins Colosseum

Die Mischung aus klassischem Ballett, Gesellschaftstanz und Streetdance macht´s – auch diesmal. Die nunmehr sechste Tournee der kubanischen Tanz-Performance „Ballet Revolución“ glänzt erwartungsgemäß mit temporeichen Choreografien zu bester Live-Musik. Die mitreißende Tanzfreude der kostümgewaltigen Compagnie trifft auch in Essen auf viele Fans.

„Ballet Revolución“ startet das Programm mit unglaublicher Dynamik

Von null auf Tempo 100 wirbeln die rund 20 Tänzerinnen und Tänzer der 120-minütigen Ballett-Show gleich zu Beginn mit unglaublicher Dynamik zum Song „Havanna“ über die Bühne. Dem Original von Camila Cabello steht die hier gebotene Live-Version der siebenköpfigen Revolución-Band in nichts nach. So authentisch-leidenschaftlich performed wirkt der Ohrwurm noch lebendiger. Und mit vielen souligen „ooh na-nas“ im Refrain schwappt Kuba wellenweise durch die vollbesetzen Reihen im Colosseum.

Salti, Sprünge, Pirouetten: Die Tänzer von „Ballet Revolución“ präsentieren sich unglaublich athletisch. Foto: Johan Persson

Die ersten 15 Minuten sind ein wahres Choreografien-Feuerwerk. Die Energie der größtenteils in Kubas Vorzeige-Ballett-Schmiede an der Kunsthochschule „Escuela Nacional de Arte“ in Havanna ausgebildeten Tänzer scheint nahezu unerschöpflich. Wie die des geradezu begnadeten Drummers, der die vier großen Congas auf der Bühne bespielt. Sein geniales Solo über mehrere Minuten schenkt dem Tanzensemble Zeit zum Durchatmen.

Die Bühne in rotes Licht getaucht, geht es weiter mit Urlaubs-Feeling im Herzen der Ruhrmetropole. Zu Rumba-Rasselklängen fliegen die Compagnie-Mitglieder geradezu akrobatisch von einem Ende der Bühne zum anderen. Kaum sind sie da, entschwinden sie wieder. Um ein paar Sekunden später an der anderen Seite der Bühne wieder einzusteigen in diese schier unendliche Tanzfreude. Ob in Formation, zu zweit, Frau mit Frau oder Mann mit Mann, die scheinbare Leichtigkeit der Bewegungen fasziniert.

Der riesige Kostümfundus sorgt für farbenfrohe und sinnliche Auftritte

Auch nach Cover von Adeles „Hello“ und weiteren Chart-Hits bis zur Pause taucht immer wieder Neues aus dem riesigen Kostümfundus auf. Oft knapp und glitzernd, bauchfrei oder oben ohne (für die Männer).

Essen Hier gibt’s die Tickets „Ballet Revolucion“ ist bis zum 23. Februar im Colosseum-Theater, Altendorfer Straße, zu Gast. Vorstellungen: Mi-Sa: jeweils 20 Uhr, Sa: auch 15 Uhr, So: 14 Uhr + 19 Uhr. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter Tel. 01806-10 10 11 und www.tickets-direkt.de

Sinnlich, kraftvoll mit Salti, Sprüngen, Pirouetten, Spitzentanz und „Purple Rain“ (Prince, 1984) steigert sich die Show effektvoll zum Ende. Die Künstler in schwarz, die Bühne im roten Licht – die Farben der Revolution. Tosender Applaus, zwei Zugaben. Chapeau und bis zum nächsten Mal.