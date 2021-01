Essen: BMW rast gegen Baum - eine Schwerverletzte

Essen. Bei einem Unfall ist am Neujahrs-Abend in Essen eine junge Frau schwer verletzt worden. Sie saß in einem BMW, der gegen einen Baum prallte.

Ein BMW mit fünf Personen an Bord ist am Freitagabend (Neujahr) in Essen gegen einen Baum geprallt. Eine 22-jährige Frau, die laut Polizei auf dem Beifahrersitz saß, wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall geschah um 20.09 Uhr auf der Straße "Auf der Donau" in der Kurve zwischen Frans-Arens- und Steeler Straße, teilte die Polizei am Samstag auf Nachfrage mit.

Vorderachse wurde beim Aufprall zerstört

Der BMW dürfte mit hoher Geschwindkeit unterwegs gewesen sein", sagte ein Polizeisprecher. Er kam in der Rechtskurve in Fahrtrichtung Steeler Straße von der Fahrbahn ab. Dabei wurde neben der Front des SUV auch dessen Vorderachse zerstört, beide Frontairbags des Wagens wurden bei dem Aufprall ausgelöst, teilte der Sprecher mit.

Weitere Infos zum Unfall gab es am Samstag noch nicht, hieß es bei der Polizei. Inwieweit auch Alkohol eine Rolle gespielt haben könnte, sei Spekulation, hieß es. "Die Ermittlungen laufen", sagte der Sprecher. (dae)