Essen: BMW rast in Haltestelle - Polizei sucht nach Fahrer

Essen. Ein Auto ist in der Nacht in Essen in eine Haltestelle gerast. Die Polizei steht nun vor einem Rätsel: Wer hat den Wagen gefahren?

Ein Autounfall in Essen stellt die Polizei vor ein Rätsel: In der Nacht prallte ein BMW in ein Wartehäuschen der Straßenbahn-Haltestelle Hobeisenstraße. Als die Polizei eintraf, war das Auto leer.

„Wir müssen den Fahrer noch ermitteln“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen auf Nachfrage. Der Halter des Fahrzeuges sei zwar bekannt, nicht aber, wer am Steuer gesessen hat. Die Polizei ergänzte später, ein Zeuge habe berichtet, dass der Fahrer nach dem Unfall geflüchtet sei.

Gegen 0.20 Uhr war der BMW mit Mülheimer Kennzeichen in das Haltestellen-Häuschen gekracht. Glas splitterte, der Fahrkartenautomat wurde aus der Verankerung gerissen und eine Service-Säule umgeknickt. Am Auto entstand nach Einschätzung der Polizei ein Totalschaden.

Unfallhergang muss noch ermittelt werden

Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, sei aut Sprecherin mindestens eine Person dort angetroffen worden. Es war am Morgen noch unklar, ob es sich um den Fahrer gehandelt haben könnte. Auch der Unfallhergang war laut Polizei noch zu ermitteln.

Als der BMW in die Haltestelle krachte, waren dort keine Wartenden, hieß es bei der Polizei. Ob der Fahrer oder die Fahrerin des BMW sich verletzte, war hingegen noch offen. Die Windschutzscheibe des Autos war auf der Fahrerseite beschädigt.

Warum an der Unfallstelle mehrere Ziegelsteine lagen, auch mehrere Meter entfernt auf der Gegenspur, konnte die Polizeisprecherin am Morgen nicht erklären. Der BMW sei von der A40 aus Richtung Bochum unterwegs gewesen und wohl von der Abfahrt aus quer über die Fahrspuren der Hobeisenstraße in das Wartehäuschen der Haltestelle geprallt. (dae)