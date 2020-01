Essen-Bochold: Feuer zerstört Krippe in Kirche St. Johannes

Ein Feuer in einer Kirche in Essen-Bochold hat eine Krippe teilweise zerstört.

Essen. Teile der Krippe von St. Johannes Bosco gingen in Flammen auf. Ehrenamtliche löschten das Feuer. Die Brandursache ist unklar, so die Feuerwehr.

Ein Feuer in der Kirche St. Johannes Bosco in Essen-Bochold hat am Donnerstagmorgen Teile der Krippe im Altarraum zerstört. Die Brandursache ist unklar, verletzt wurde niemand.

Wie Feuerwehrsprecher Mike Filzen berichtete, hatte eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die die Kirche für den 8.45 Uhr geplanten Gottesdienst vorbereitete, den Brand bemerkt und mit Hilfe einer Kollegin gelöscht.

Feuerwehr trug die verbrannten Reste ins Freie

Die alarmierte Feuerwehr trug die verbrannten Reste ins Freie und setzt einen Lüfter ein, um den Brandrauch aus dem Gotteshaus zu treiben. Der Gottesdienst musste ausfallen, weil auch nach dem Lüften noch Brandgeruch wahrzunehmen war.

Wie der verantwortliche Geistliche, Pater Joachim Rathgeber, berichtete, wird am 21. Juni diesen Jahres die letzte Heilige Messe in der Kirche gefeiert. Danach wird sie im Zuge der Pfarrentwicklungsprozesse endgültig geschlossen.