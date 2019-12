Essen. 23-Jähriger wollte eine Tresortür aufhebeln. Vor Erschöpfung schlief er in dem Laden ein. Als ihn ein Verkäufer entdeckte, kam das böse Erwachen.

Essen-Bochold: Müder Einbrecher schläft vor Tresorraum ein

Ein sehr müder Einbrecher (23) ist in der Nacht zum Montag in Essen-Bochold in einem Tresorraum eingeschlafen. Ein Verkäufer des Geschäfts an der Bocholder Straße fand den Mann am Morgen immer noch in Morpheus’ Armen liegend vor dem Tresorraum.

Wie die Polizei berichtete, hatte der Einbrecher vermutlich zwischen 3 und 3.30 Uhr das Ladenschaufenster eingeschlagen. Eine Anwohnerin hatte merkwürdige Geräusche gehört, sich dann aber wieder schlafen gelegt.

Nachdem der mutmaßliche Einbrecher die Geschäftsräume teilweise durchwühlt und versucht hatte, den Tresor aufzuhebeln, schlief er davor ein. Als er morgens entdeckt wurde, steckte ein Schraubenzieher noch in der Sicherheitstüre.

Die alarmierte Polizei hatte leichtes Spiel: Beamte nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest. Er hat keinen festen Wohnsitz und ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Er soll schnellstmöglich einem Haftrichter vorgeführt werden.