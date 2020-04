Essen: Bundespolizei fahndet mit einem Foto nach Schlägerin

Essen. Eine Unbekannte soll im Regionalexpress 11 auf eine Reisende eingeschlagen haben. Am Essener Hauptbahnhof verschwand die Frau spurlos.

Nach einer Körperverletzung und einer Sachbeschädigung im Regionalexpress 11 zwischen Dortmund und Essen sucht die Bundespolizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einer Unbekannten. Die Tatverdächtige soll einer Reisenden am 15. Dezember ins Gesicht geschlagen und deren Brille beschädigt haben.

Wer diese Frau erkennt, sollte sich an die Bundespolizei wenden. Foto: Bundespolizei

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, habe das Opfer gegen 20.40 Uhr kurz vor dem Halt am Essener Hauptbahnhof die Zugtoilette aufsuchen wollen und die Gesuchte gebeten, zur Seite zu rücken, da sie den Gang versperrte. Dieser Bitte sei sie jedoch nicht nachgekommen. Die Frau ging daraufhin weiter und rempelte die Unbekannte an. Diese sei dann aufgesprungen und habe der Frau an den Hals gegriffen.

Eine weitere Frau schritt ein und wurde unmittelbar von der unbekannten Tatverdächtigen heftig mit der Faust in das Gesicht geschlagen, dabei wurde ebenfalls deren Brille beschädigt. Am Essener Hauptbahnhof sei die unbekannte Frau dann mit weiteren Begleitpersonen aus dem Zug gestiegen.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Mit Beschluss des Amtsgerichts Essen wird nun mit Lichtbild gefahndet nach der bislang unbekannten Frau. Hinweise auf die Unbekannte sind möglich unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 an die Bundespolizei oder jede andere Polizeidienststelle.