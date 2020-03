Essen: CO-Alarm – elf Verletzte durch defekte Koks-Heizung

Die Feuerwehr Essen musste am Donnerstagabend zu einem Mehrfamilienhaus in Altenessen ausrücken. Eine defekte Koksheizung hat dort für erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gesorgt. Elf Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Eine defekte Heizung hat am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus im Essener Stadtteil Altenessen für elf Verletzte gesorgt: Neun Hausbewohner sowie zwei Feuerwehrleute erlitten Vergiftungen mit Kohlenmonoxid. Eine Frau schwebte nach Angaben der Feuerwehr Essen am Abend in akuter Lebensgefahr.

Ein Anrufer hatte um kurz nach 22 Uhr die Feuerwehr wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert. Vor Ort an der de-Wolff-Straße schlugen die Kohlenmonoxid-Warngeräte der Feuerwehr Alarm. Das Gebäude wurde in der Folge evakuiert.

Bewusstlose Bewohnerin wiederbelebt

Einige Wohnungstüren wurden demnach aufgebrochen. In einer dieser Wohnung fand die Feuerwehr eine bewusstlose Frau „mittleren Alters“. Sie wurde vor Ort wiederbelebt und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Bei einem weiteren Patienten sei der Kohlenmonoxid-Gehalt im Blut so hoch gewesen, dass er nach Erstversorgung in einer Essener Klinik mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus mit Druckkammer geflogen wurde. Dort soll nun mit einer Sauerstoff-Überdruckbehandlung das CO aus dem Blut entfernt werden.

Gladbecker Straße voll gesperrt

Der Bezirksschornsteinfeger hat die weitere Nutzung der Koksheizung untersagt. Die Gladbecker Straße war während des Einsatzes in beiden Richtungen voll gesperrt.

Kohlenmonoxid ist ein geruchloses Gas und kann innerhalb kurzer Zeit tödlich sein. Feuerwehren raten deshalb, CO-Warnmelder zu installieren. (red/dpa)