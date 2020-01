Essen. Bürger können der Stadt Essen Schäden im Straßenraum ab dem 15. Januar schnell und bequem per App mitteilen. Deren Funktion wurde erweitert.

Essen: Den „Mängelmelder“ gibt’s nun auch für Straßenschäden

Eis und Schnee gab es in diesem Winter noch nicht, dennoch dürfte zu den Schlaglöchern auf Essens Straßen das ein oder andere hinzukommen. Diese und andere Schäden im öffentlichen Straßenraum können Bürger der Stadtverwaltung ab Mittwoch, 15. Januar, schnell und bequem mit Hilfe des „Mängelmelders“ mitteilen. Dessen Funktion wird entsprechend erweitert.

Mängelmelder? Richtig! Im Kampf gegen wilden Müll auf Straßen, Gehwegen und in Grünanlagen hatte die Stadt Essen vor mehr als einem Jahr eine neue App fürs Smartphone eingeführt. Wer illegal entsorgten Sperrmüll oder sonstigen Unrat entdeckt, kann der Stadt den präzisen Standort, Fotos und eine kurze Beschreibung übermitteln. Die Koordinaten werden anschließend automatisch mit dem Geo-Informationssystem der Stadt abgeglichen, so dass ein Reinigungstrupp den Müll abräumen kann.

Der Mängelmelder per App soll die städtischen Straßenbegeher nicht ersetzen

Nach diesem Prinzip sollen nun auch Schlaglöcher und andere Straßenschäden möglichst schnell beseitigt werden. Bislang können Bürger der Stadt solche Schäden über ein Online-Formular melden; etwa 200 Meldungen gehen nach Angaben der Verwaltung jeden Monat im zuständigen Amt für Straßen und Verkehr ein. Außerdem gehen städtische Mitarbeiter die Straßen ab. Durchschnittlich laufen so insgesamt rund 500 Schadensfälle pro Monat in der Verwaltung auf.

Der Mängelmelder soll die „Straßenbegeher“ nicht ersetzen, betont Stadtsprecherin Jasmin Trilling. Die Stadt verspricht sich von der App aber mehr Informationen und damit letztlich ein genaueres Bild über den Zustand des öffentlichen Straßenraums. Wie schnell die Mängel dann beseitigt werden, hänge vom jeweiligen Einzelfall ab, so Jasmin Trilling. Ist die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet, werde der Schaden so schnell wie nur möglich beseitigt. In solchen Fällen bittet die Verkehrsleitstelle der Stadt um eine telefonische Meldung.

Essen Der Mängelmelder Die App „Mängelmelder“ ist kostenfrei im Google Play-Store und im Apple App-Store erhältlich. Auch auf der Internetseite der Stadt Essen können Meldungen unter www.essen.de/mängelmelder eingegeben. Die App wird ab dem 15. Januar um Meldungen über Straßenschäden erweitert. Die Stadt bittet darum, akute Schäden, welche die Sicherheit gefährden, telefonisch zu melden. 88 66 766

Auf der Internetseite der Stadt Essen können Bürger verfolgen, was aus ihrer Meldung geworden ist. Unter der Adresse www.essen/mängelmelder findet sich eine Karte, auf der alle Fälle mit ihrem jeweiligen Bearbeitungsstatus verzeichnet sind. Hinter dem jeweiligen Symbol sind detaillierte Informationen hinterlegt.

19.000 Meldungen gingen bei der Stadt Essen innerhalb eines Jahres ein

Den Mängelmelder hatte die Stadt Essen im November 2018 eingeführt. Die App ist Bestandteil des von Oberbürgermeister Thomas Kufen aufgelegten Aktionsplans „Sauberkeit“. Die Bilanz des ersten Jahres fiel aus Sicht der Stadt ausgesprochen positiv aus. Mehr als 19.000 Meldungen gingen ein. Rund 81 Prozent davon konnten von Mitarbeitern der Stadt und der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) abgearbeitet werden.

In sechs Prozent der Fälle stellte sich heraus, dass die Stadt nicht zuständig war, sondern andere Institutionen wie beispielsweise die Deutsche Bahn oder der Landesbetrieb Straßen NRW. Entsprechend variierte die Bearbeitungszeit. Mal war wilder Müll innerhalb eines Tages abgefahren, mal dauerte es mehrere Wochen bis ein Fall erledigt war. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit betrug zehn bis elf Tage. Die Entsorgungsbetriebe hatten bei Einführung der App erklärt, wilder Müll werde binnen zwei bis maximal sieben Tagen abgefahren.