Essen: Diese neuen Baustellen behindern ab jetzt den Verkehr

Die Stadt meldet neue Baustellen und Sperrungen auf Essens Straßen, die mit dem Beginn der neuen Woche starten. Betroffen sind die Stadtteile Steele, Bergerhausen, Stadtmitte, Frillendorf, Freisenbruch und Heisingen.

Neue Baustelle auf der Westfalenstraße

Auf der Westfalenstraße, die von Bergerhausen nach Steele führt, werden zwei Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. In diesem Zuge wird auch der Gehweg auf der Hangseite der Westfalenstraße erneuert. Betroffen ist der Abschnitt in Fahrtrichtung Ruhrallee. Außerdem werden Straßenbauarbeiten durchgeführt, weil unterirdische Leer-Rohre für Versorgungsleitungen verlegt werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 27. Januar, und dauern voraussichtlich bis Mai 2020 an.

Für den Autoverkehr bedeutet das: Dem Autoverkehr steht in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Für die Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel heißt das: Die Bushaltestelle „Kunstwerkerhütte“ in Fahrtrichtung Bergerhausen wird in Richtung Ruhrallee verlegt, die Bushaltestelle „Ruhrwehr“ in Fahrtrichtung Bergerhausen muss entfallen.

Einschränkungen in der Innenstadt

Auf Behinderungen müssen sich Autofahrer außerdem auf der Varnhorststraße (Stadtkern) zwischen Varnhorst-Kreisel und Hollestraße einstellen. Die Außenwände der U-Bahntrasse werden erneuert. Im Zuge dieser Arbeiten, die am Montag, 27. Januar, beginnen, steht dem Verkehr in beide Fahrtrichtungen jeweils nur die rechte Fahrspur zur Verfügung. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 14. Februar abgeschlossen sein.

Arbeiten in Frillendorf und Kray

In Frillendorf verlegt die Firma Steag auf der Hubertstraße neue Fernwärmeleitungen. Betroffen ist der Bereich rund um die Einmündung der Straße Brandhövel. Ab Dienstag, 28. Februar, wird eine Fahrspur gesperrt. Die Hubertstraße wird in Fahrtrichtung Essen-Kray zur Einbahnstraße. Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt über die Schönscheidtstraße, Am Zehnthof und Ernestinenstraße. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 16. Februar abgeschlossen sein.

Sperrungen in Freisenbruch

In Freisenbruch kommt es zu Engpässen auf der Bochumer Landstraße. Die Stadtwerke reparierern auf der Bochumer Landstraße im Abschnitt zwischen der Dammstraße und Alleestraße eine defekte Versorgungsleitung. Im Zuge dieser Arbeiten kommt es ab Montag, 27. Januar, täglich zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, zur Sperrung einer der beiden in Richtung Bochum führenden Fahrspuren. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 7. Februar abgeschlossen sein.

Umleitung an der A44 in Heisingen

In Heisingen erneuert der Landesbetrieb „Straßen NRW“ den Fahrbahnbelag der A44-Auffahrt Essen-Heisingen in Fahrtrichtung Velbert. Die Auffahrt wird deshalb von Montag, 27. Januar, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 5 Uhr, gesperrt. Eine Umleitung ist mit einem roten Punkt gekennzeichnet.